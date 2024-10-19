Лобановский вошел в рейтинг тренеров, возглавлявших команду из родного города
Это была особенная история сотрудничества
фото - Getty Images
Легендарный наставник киевского "Динамо" Валерий Лобановский вошел в рейтинг тренеров, возглавлявших клубы из города, где родились.
“Валерий Лобановский, очень влиятельный тренер, известный своим интенсивным прессингом, играл и тренировал киевское “Динамо”. Как тренер он привел украинский гранд к более чем 20 крупным трофеям за три периода, включая Кубок обладателей кубков 1974/75 и 1985/86, а также трижды выходил в полуфинал Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов”, – отмечают авторы рейтинга.
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Полный список выглядит следующим образом:
- Славен Билич (Хайдук Сплит)
- Стэнли Мэттьюз (Порт Уэйл)
- Рой Ходжсон (Кристалл Пелас)
- Алекс Маклиш (Рейнджерс)
- Франц Беккенбауэр (Бавария)
- Луис Арагонес (Атлетико Мадрид)
- Юпп Хайнкес (Боруссия Менхенгладбах)
- Нил Уорнок (Шеффилд Юнайтед)
- Районд Гуталс (Андерлехт)
- Валерий Лобановский (Динамо Киев)
- Маурицио Сарри (Наполи)
- Йохан Кройфф (Аякс)
- Джованни Трапатони (Милан)
- Артур Жорже (Порту)
Валерий Лобановский тренировал киевское "Динамо" в периоды с 1973 по 1982 год, с 1984 по 1990-й и с 1996 по 2002 год.
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