Лобановский вошел в рейтинг тренеров, возглавлявших команду из родного города

Легендарный наставник киевского "Динамо" Валерий Лобановский вошел в рейтинг тренеров, возглавлявших клубы из города, где родились.

“Валерий Лобановский, очень влиятельный тренер, известный своим интенсивным прессингом, играл и тренировал киевское “Динамо”. Как тренер он привел украинский гранд к более чем 20 крупным трофеям за три периода, включая Кубок обладателей кубков 1974/75 и 1985/86, а также трижды выходил в полуфинал Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов”, – отмечают авторы рейтинга.

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Полный список выглядит следующим образом:

Славен Билич (Хайдук Сплит)

(Хайдук Сплит) Стэнли Мэттьюз (Порт Уэйл)

(Порт Уэйл) Рой Ходжсон (Кристалл Пелас)

(Кристалл Пелас) Алекс Маклиш (Рейнджерс)

(Рейнджерс) Франц Беккенбауэр (Бавария)

(Бавария) Луис Арагонес (Атлетико Мадрид)

Юпп Хайнкес (Боруссия Менхенгладбах)

(Боруссия Менхенгладбах) Нил Уорнок (Шеффилд Юнайтед)

(Шеффилд Юнайтед) Районд Гуталс (Андерлехт)

(Андерлехт) Валерий Лобановский (Динамо Киев)

(Динамо Киев) Маурицио Сарри (Наполи)

(Наполи) Йохан Кройфф (Аякс)

(Аякс) Джованни Трапатони (Милан)

(Милан) Артур Жорже (Порту)

Валерий Лобановский тренировал киевское "Динамо" в периоды с 1973 по 1982 год, с 1984 по 1990-й и с 1996 по 2002 год.