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Лобановский вошел в рейтинг тренеров, возглавлявших команду из родного города

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Это была особенная история сотрудничества

Лобановский вошел в рейтинг тренеров, возглавлявших команду из родного города

фото - Getty Images

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Легендарный наставник киевского "Динамо" Валерий Лобановский вошел в рейтинг тренеров, возглавлявших клубы из города, где родились.

“Валерий Лобановский, очень влиятельный тренер, известный своим интенсивным прессингом, играл и тренировал киевское “Динамо”. Как тренер он привел украинский гранд к более чем 20 крупным трофеям за три периода, включая Кубок обладателей кубков 1974/75 и 1985/86, а также трижды выходил в полуфинал Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов”, – отмечают авторы рейтинга.

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Полный список выглядит следующим образом:

  • Славен Билич (Хайдук Сплит)
  • Стэнли Мэттьюз (Порт Уэйл)
  • Рой Ходжсон (Кристалл Пелас)
  • Алекс Маклиш (Рейнджерс)
  • Франц Беккенбауэр (Бавария)
  • Луис Арагонес (Атлетико Мадрид)
Читайте также"Лобановский ходил вдоль двух полей и смотрел, как проходит занятие". Святослав Сирота - о своем периоде за Динамо Киев
  • Юпп Хайнкес (Боруссия Менхенгладбах)
  • Нил Уорнок (Шеффилд Юнайтед)
  • Районд Гуталс (Андерлехт)
  • Валерий Лобановский (Динамо Киев)
  • Маурицио Сарри (Наполи)
  • Йохан Кройфф (Аякс)
  • Джованни Трапатони (Милан)
  • Артур Жорже (Порту)

Валерий Лобановский тренировал киевское "Динамо" в периоды с 1973 по 1982 год, с 1984 по 1990-й и с 1996 по 2002 год.

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Валерий Лобановский Динамо (Киев)
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Источник:
FourFourTwo
Опубликовал: Александр Симченко
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