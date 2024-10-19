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Силы обороны уничтожили за сутки 1380 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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А также – почти две сотни единиц техники

Силы обороны уничтожили за сутки 1380 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генштаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали еще 1380 захватчиков. Кроме этого были уничтожены 183 единицы техники разного вида.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 677 180 (+1380) человек,
  • танков ‒ 9035 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 18072 (+19) ед,
  • артиллерийских систем – 19548 (+15) ед,
  • РСЗО – 1232 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 978 (+0) ед,
  • самолетов – 369(+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17230 (+78),
  • крылатых ракет ‒ 2623 (+3),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26946 (+38) ед,
  • специальной техники – 3473 (+25).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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