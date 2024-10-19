Силы обороны уничтожили за сутки 1380 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
А также – почти две сотни единиц техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генштаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали еще 1380 захватчиков. Кроме этого были уничтожены 183 единицы техники разного вида.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:
- личного состава – около 677 180 (+1380) человек,
- танков ‒ 9035 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 18072 (+19) ед,
- артиллерийских систем – 19548 (+15) ед,
- РСЗО – 1232 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 978 (+0) ед,
- самолетов – 369(+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17230 (+78),
- крылатых ракет ‒ 2623 (+3),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26946 (+38) ед,
- специальной техники – 3473 (+25).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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