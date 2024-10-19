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Украина вернула из плена 95 защитников. Более трети – представители Азова — ФОТО

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Многие защитники были приговорены к длительным срокам в РФ и даже к пожизненному

Украина вернула из плена 95 защитников. Более трети – представители Азова — ФОТО

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Украина провела очередной обмен пленниками с представителями России. Домой вернулись 95 украинцев. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

“95 наших людей снова дома. Воины, защищавшие Мариуполь и "Азовсталь", Донбасс, Луганщину, Харьковщину, Киевщину, Черниговщину, Херсонщину.

Каждый раз, когда Украина спасает своих людей из российского плена, мы приближаем день, когда свобода будет возвращена всем находящимся в российской неволе.

Спасибо команде, которая занимается поиском и освобождением пленных. Делаем все, чтобы вытащить всех наших, кого удерживает Россия. Благодарность воинам, которые пополняют обменный фонд, и всем помогающим партнерам”, – говорится в обращении Зеленского.

Также Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец добавил, что среди вернувшихся немало тех, кто получил длительные сроки осуждения на территории РФ.

"20 из них получили приговоры от страны-агрессора к пожизненному заключению!", - отмечает Лубинец.

В медиаштабе 12 бригады "Азов" сообщили, что также в этом списке 34 их представителя. Это один из самых масштабных обменов "азовцев".

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Владимир Зеленский Азов обмен пленными Дмитрий Лубинец война с россией
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Источник:
Zelenskiy в Telegram
Опубликовал: Максим Кучер
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