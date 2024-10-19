Из российского плена освободили представителя ультраса Шахтера Андрианова. Суд вынес ему приговор сроком в 25 лет

Из российского плена в результате недавнего обмена был освобожден представитель ультрас донецкого "Шахтера" Владислав Андрианов. Его позывной "Белый". Об этом сообщила его девушка Марьяна Чечелюк, которая также ранее была в плену у окупантов.

Андрианов представляет коллектив “The Club”. Он был в неволе с мая 2022 года. До этого он боролся на защите Мариуполя и в частности "Азовстали".

В ноябре 2023 года так называемый суд самопровозглашенной ДНР объявил ему приговор в 25 лет тюрьмы.

Напомним, что вчера поздно вечером было сообщено о возвращении из российского плена 95 украинских военных.