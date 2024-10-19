Начало матча между Александрией и Ворсклой отложено на 35 минут из-за воздушной тревоги
Кировоградская область была под угрозой с самого утра
Фото: УПЛ
"Александрия" и "Ворскла" должны были начать свой матч 10 тура УПЛ в 13:00, однако стартовый свисток отложен из-за тревоги.
Сирена в Кировоградской области начала раздаваться еще в 6:14. Только в 12:52 был отбой тревоги. В области сохранялась угроза применения ударных БПЛА.
УПЛ сообщает, что начало встречи перенесено на 13:35.
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UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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