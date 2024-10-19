Силы ПВО ночью сбили 42 российских БпЛА и 4 ракеты

С 21:00 18 октября по позднее утро 19 октября россияне массово атаковали Украину с воздуха. Они нанесли удар управляемыми авиационными ракетами (район пусков – акватория Черного моря), ударными БпЛА типа Shahed и дронами неустановленного типа (районы пусков: Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск – РФ).

“Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 100 воздушных целей: до 98 вражеских беспилотников и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 12.00 в результате противовоздушного боя сбиты 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Также в настоящее время есть подтверждение о сбитии 42 вражеских БпЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской и Херсонской областях.

46 российских беспилотников в настоящее время локационно потеряны, информация по сбитию/падению уточняется и обновляется”, – говорится в отчете ВС ВСУ.