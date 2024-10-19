Ашур - о травме Гуцуляка: Учитывая тот шок, который все получили от самого эпизода, обошлось все достаточно неплохо

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур рассказал о состоянии полузащитника команды Алексея Гуцуляка, который травмировался в матче Лиги Наций Украина - Чехия.

- Шок - это хорошее слово, которое можно подобрать. Сразу начали действовать, по крайней мере собирать информацию как можно быстрее, чтобы узнать на самом деле, что произошло, какие последствия предварительные, какой план действий и тому подобное. Поэтому я связался сразу с нашим врачом, он уже успел связаться с врачом национальной сборной и ждал так же информацию по поводу того, в каком состоянии на тот момент находится Алексей. И вот в течение вечера до ночи и ночью мы получали все больше и больше апдейтов по этому поводу, пока не выяснили уже конечный результат и конечный приговор.

- Что с Алексеем, какой диагноз?

- Он не терял сознание, у него была немного дезориентация. Это говорило о том, что есть, вероятно, сотрясение мозга. Это очевидно было, возможно, даже. Волновались в первую очередь за то, чтобы кости челюсти были целы. Уже потом, после того, как мы получили следующую информацию, добавилось еще рассечение губы. Сознание он не терял.

В какой-то момент мы получили так же фотофиксацию того, что в машине медицинской помощи он уже сидел. Это тоже очень радовало - что у него не было на лице каких-то явных признаков того, что есть какой-то сильный дискомфорт или какая-то невероятная боль.

И в конце, уже после исследований, которые сделала национальная сборная, после компьютерной томографии, оказалось, что все кости челюсти целы. Обнаружили, что, конечно, есть сотрясение мозга, но не такое существенное. Повреждения мозга нет, все хорошо.

То есть, мы можем констатировать, что, учитывая тот шок, который все получили от самого эпизода, обошлось все достаточно неплохо, и мы рассчитываем на динамичное и ускоренное возвращение к тренировочному процессу. Но, конечно, мы не будем это форсировать, мы дадим возможность восстановиться.

- Какие приблизительные сроки возвращения?

- Сложно говорить. Сейчас Алексей находится уже на дополнительном обследовании, которое оперативно устроил клуб, пока он находился за границей. Вскоре он пройдет это обследование, будет возвращаться к нам, и тогда мы уже, думаю, более конкретно определимся с предварительными сроками. Надеюсь, что это будет не более чем 2 недели.

Если будет возможность, если мы поймем, что можно будет это сделать раньше, то это будет, конечно, замечательно, но ориентир у нас - примерно такой. Большую конкретику вскоре получим сегодня в течение дня.

И потом уже, когда Алексей непосредственно вернется в наше расположение, уже будем проводить дополнительное обследование на месте и, безусловно, следить за ситуацией ежедневно для того, чтобы определить - возможно, ошибаемся в сроках в одну или другую сторону, но будем надеяться, что в лучшую.