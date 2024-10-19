Гендиректор Кривбасса Баенко: В ближайшее время наши болельщики будут узнавать интересные новости от нашей большой красно-белой семьи

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко рассказал об участии криворожан в Генеральной Ассамблее Европейской Ассоциации Клубов.

- Владимир Владимирович, расскажите пожалуйста об итогах участия ФК "Кривбасс" в Генеральной Ассамблее Европейской Ассоциации Клубов.

- Поездка была запланирована давно. Пока мы сейчас не являемся постоянными членами ассоциации, мы только приглашенные члены ассоциации. Работаем над тем, чтобы стать постоянными. Также мы приняли участие в голосовании по выбору одного из членов ассоциации: там, где находится наш клуб и наша ассоциация футбола Украины. Приняли участие в выборах, провели несколько неплохих встреч. В целом получили много интересной информации по развитию клуба и по развитию европейского футбола.

- Какие плюсы для ФК "Кривбасс" можете отметить после участия в Ассамблее?

- Сейчас не хочу загадывать на будущее, но в ближайшее время наши болельщики будут узнавать интересные новости от нашей большой красно-белой семьи. Есть очень неплохие новости, хорошие контакты, есть большой спрос и запрос от наших работников по дальнейшему развитию. Мы работаем в этом направлении. А в этом направлении нам могут помогать только клубы европейского уровня, европейских чемпионатов. Те, у которых есть большой опыт участия в Лиге Чемпионов, Лиге Европы, Лиге Конференций. Мы должны набираться этого опыта, ведь он у нас пока не такой большой. Но не останавливаемся и будем работать в этом направлении.

- Какие украинские клубы, кроме ФК "Кривбасс", присутствовали на Генеральной Ассамблее?

- Мы очень плодотворно провели время с руководством "Шахтера" и "Динамо". От "Шахтера" присутствовал Сергей Палкин, от "Динамо" - Анатолий Волк. Очень много дискутировали относительно нашего футбола. Услышали интересные мысли, интересное видение развития украинского футбола.

- Также недавно вы приняли участие в саммит-встрече аналитической компании SkillCorner, с которой ФК "Кривбасс" начал сотрудничать летом этого года. Расскажите о деталях встречи.

- Да, после Афин мы с нашим шеф-скаутом Евгением Чистяковым отправились в Прагу, где состоялась закрытая конференция участников SkillCorner. На встрече опытом поделились такие специалисты как шеф-скаут "Боруссии" Менхенгладбах, Германия, старший аналитик "Славии" Чехия, спортивный директор "Буде-Глимт" Норвегия и один из руководителей немецкого "Дармштадта". Мы прослушали спикеров, узнали о новых функциях этой программы.

Спикеры поделились опытом использования этой программы в своих клубах. Очень много дискутировали по развитию футбола, как можно эту программу лучше использовать в своих клубах. Это была закрытая встреча участников этой платформы. После этого мы постараемся как можно шире использовать эту программу в работе, именно в работе первой команды, скаутинга. Будем в дальнейшем развиваться, потому что в Европе очень много интересных кейсов. И я с уверенностью говорю, что, пожалуй, более 50% украинских клубов не используют этих полезных программных обеспечений.

- Поделитесь ближайшими планами относительно следующих подобных мероприятий с участием ФК "Кривбасс".

- В ближайшее время наш новый директор Академии Мариос Александрис отправится в Амстердам на Саммит Академий Европейской Ассоциации Футбола. Он будет представлять наш Клуб и нашу Академию среди многих лучших Академий мира. Участники мероприятия будут делиться опытом, сотрудничать и обмениваться контактами, связями. Это самое важное для нас, потому что мы хотим, чтобы наша Академия была европейского уровня.

В этом нам помогает наш новый руководитель, тренеры и опыт европейских клубов. Также в планах посетить TransferRoom в ноябре. Также в марте состоится большая Ассамблея футбольных клубов и футбольных академий. Поэтому в ближайшее время будем и в дальнейшем двигаться по европейскому вектору и развивать наш Клуб и ФА "Кривбасс". Это очень важно. Не стоять на месте, а развиваться.