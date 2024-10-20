Лидерство Динамо, триумфальное возвращение Миколенко, победа Забарного над Арсеналом Зинченко и хет-трик Кейна. Главные новости за 19 октября

В очередном поединке 10-го тура родной УПЛ "бело-синие" под руководством Александра Шовковского приехали в гости к "пивоварам" Сергея Шищенко. Забивали в этом матче только динамовцы. Сразу пять раз номинальные гости поразили ворота "Оболони", еще в одном эпизоде автогол на свой счет записал центрбек "Динамо" Михавко. Благодаря этому триумфу, команда СаШо снова единолично возглавила таблицу. В свою очередь, если в воскресенье "Ингулец" наберет очки, то "Оболонь" упадет на последнюю позицию.

Открывал же субботний игровой день в украинском первенстве очный поединок "Александрии" Руслана Ротаня и полтавской "Ворсклы" Сергея Долганского. Судьбу поединка решил единственный в матче гол Беляева. После этого противостояния "горожане" - вторые в турнирной таблице, а "зеленые" - аж 11-е.

Команда Имада Ашура третий раз в текущей кампании потеряла очки. В частности, "волки" расписали третью ничью в этом сезоне, снова не сумев дожать заведомо более слабого соперника. На этот раз житомиряне разошлись миром с крепким "Левым Берегом" под руководством Виталия Первака. Несмотря на этот результат, "Полесье" продолжает идти в лидерах. Ну а "аисты" все еще находятся в зоне переходных матчей.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Теперь к новостям "Туманного Альбиона". 8-й тур английского первенства ознаменовался возвращением Виталия Миколенко в стартовый состав "Эвертона". Украинский фулбек полностью восстановился после травмы и от свистка до свистка отыграл выездной поединок против "Ипсвича". В итоге, "ириски" дважды поразили ворота своего оппонента еще в первом тайме и внесли в свой актив три зачетных балла.

"Вишневые" на своем поле сенсационно нанесли "канонирам" первое поражение в этом розыгрыше чемпионата Англии. Три очка для команды Андони Ираолы обеспечили голы Кристи и Клюйверта в конце встречи. Что касается украинских легионеров, то Илья Забарный, уже традиционно, вышел в старте и провел на поле все 90 минут. Однако, Александр Зинченко хоть и попал в заявку лондонцев, но, так и провел всю встречу на скамейке запасных.

В параллельном противостоянии АПЛ "Манчестер Юнайтед" принимал "Брентфорд". "Красные дьяволы" первыми пропустили, однако оформили результативный камбэк. Наш хавбек Егор Ярмолюк начал эту игру на скамейке запасных "пчелок", однако все же появился на поле во втором тайме. Украинец не сумел повлиять на итоговый результат - команды так и закончили 2:1.

В Германии все без изменений - в турнирной таблице лидирует "рекордмайстер". В рамках 7-го тура Бундеслиги "Бавария" на "Альянц Арене" в красивом стиле сокрушила "Штутгарт". Три мяча в составе мюнхенцев в свой актив записал Харри Кейн.

И в завершение солнечная Испания. В 10-м туре Ла Лиги мадридский "Реал" Карло Анчелотти на выезде встречался с "Сельтой". Ворота "сливочных" в этом поединке защищал бельгийский голкипер Тибо Куртуа. А забитыми мячами за королевский клуб отметились звездные Мбаппе и Винисиус. Мадридцы сравнялись по очкам с первой в таблице "Барселоной", но у команды Ханси Флика еще есть матч в запасе.