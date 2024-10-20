За сутки уничтожены 12 танков и 39 ББМ. Генштаб подытожил потери армии РФ
Также ликвидировано 1340 оккупантов
Getty Images/Global Images Ukraine
Генштаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии в войне против Украины.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1340 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 169 единиц техники. В том числе 12 танков и 39 ББМ.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 678 520 (+1340) человек,
- танков ‒ 9047 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 18111 (+39) ед,
- артиллерийских систем – 19565 (+17) ед,
- РСЗО – 1232 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 978 (+0) ед,
- самолетов – 369(+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17287 (+57),
- крылатых ракет ‒ 2624 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 26987 (+41) ед,
- специальной техники – 3476 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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