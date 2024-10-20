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За сутки уничтожены 12 танков и 39 ББМ. Генштаб подытожил потери армии РФ

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Также ликвидировано 1340 оккупантов

За сутки уничтожены 12 танков и 39 ББМ. Генштаб подытожил потери армии РФ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генштаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии в войне против Украины.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1340 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 169 единиц техники. В том числе 12 танков и 39 ББМ.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 678 520 (+1340) человек,
  • танков ‒ 9047 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 18111 (+39) ед,
  • артиллерийских систем – 19565 (+17) ед,
  • РСЗО – 1232 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 978 (+0) ед,
  • самолетов – 369(+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17287 (+57),
  • крылатых ракет ‒ 2624 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26987 (+41) ед,
  • специальной техники – 3476 (+3).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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