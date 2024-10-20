Россияне ночью дважды атаковали Кривой Рог. Пострадали 17 человек

Россияне ночью с 19 на 20 октября нанесли удары по Кривому Рогу. В результате пострадали 17 человек. Об этом сообщает Днепропетровская ОВА.

14 из них понадобилась помощь медиков. В больницу отправились восемь пострадавших. У всех состояние – средней тяжести.

В том числе пострадал спасатель. После первой атаки россияне вторично нанесли удар.

“Повреждены отель, магазин, админздание, учебное заведение, семь многоквартирных домов. Побиты около полутора десятков автомобилей. В частности, и три пожарных машины, столько же служебных автомобилей полиции и карета скорой. В городе развернули штабы. Там принимаются заявления о поврежденном имуществе. А еще – выдают стройматериалы. Людей снабжают едой и горячим чаем”, – отметил председатель ОВА Сергей Лысак.

Также Никопольщина продолжает страдать от армии РФ.