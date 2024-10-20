Россияне ночью атаковали Украину 49 беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 31 дрон
Еще 13 – локационно потеряно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 19 на 20 октября россияне атаковали Украину с воздуха с помощью различных средств.
В общей сложности было обнаружено 49 беспилотников: как шахедов, так и дронов неустановленного типа. Районы пусков – Ейск и Приморско-Ахтарск, которые находятся в РФ. Также вражеская армия атаковала двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".
“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 10:00 в результате противовоздушного боя подтверждено сбитие 31 вражеского БпЛА в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Львовской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.
13 российских беспилотников локационно утрачены, информация по сбитию/падению уточняется и обновляется.
Два враждебных БпЛА – полетели в направлении Беларуси”, – говорится в отчете ВС ВСУ.
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