Россияне ночью атаковали Украину 49 беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 31 дрон

В ночь с 19 на 20 октября россияне атаковали Украину с воздуха с помощью различных средств.

В общей сложности было обнаружено 49 беспилотников: как шахедов, так и дронов неустановленного типа. Районы пусков – Ейск и Приморско-Ахтарск, которые находятся в РФ. Также вражеская армия атаковала двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".