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Россияне ночью атаковали Украину 49 беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 31 дрон

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Еще 13 – локационно потеряно

Россияне ночью атаковали Украину 49 беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 31 дрон

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь с 19 на 20 октября россияне атаковали Украину с воздуха с помощью различных средств.

В общей сложности было обнаружено 49 беспилотников: как шахедов, так и дронов неустановленного типа. Районы пусков – Ейск и Приморско-Ахтарск, которые находятся в РФ. Также вражеская армия атаковала двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 в результате противовоздушного боя подтверждено сбитие 31 вражеского БпЛА в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Львовской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

13 российских беспилотников локационно утрачены, информация по сбитию/падению уточняется и обновляется.

Два враждебных БпЛА – полетели в направлении Беларуси”, – говорится в отчете ВС ВСУ.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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