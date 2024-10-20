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"Легенда не только на поле, но и за его пределами": о Тарасе Степаненко снимут документальный фильм

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"Легенда не только на поле, но и за его пределами": о Тарасе Степаненко снимут документальный фильм

shakhtar.com

Новина українською

О капитане "Шахтере" и полузащитнике сборной Украины Тарасе Степаненко снимут документальный фильм. Об этом сообщил режиссер и видеомейкер Павел Колесников.

“Начинаем съемку документального фильма о Человеке с большим сердцем и светлой душой, абсолютной легендой Шахтера” и сборной Украины, их крепким лидером. Тарас Степаненко, капитан Тарас Степаненко.

Мне особенно приятно быть причастным к этому проекту, потому что я много лет знаком с Тарасом и знаю цену его успеха. На самом деле секрета нет, потому что это только колоссальная работа над собой, каждый день, каждый час, каждую секунду. Тарас не только легенда на поле, но и за его пределами. Надежный во всем.

Так что не переключайтесь, это будет мощное кино. Тарасу есть, что вам сказать…”, – говорится в обращении Колесникова.

Степаненко сделал репост этого сообщения на свою страницу в Instagram, таким образом анонсировав съемку фильма.

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Тарас Степаненко
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Максим Кучер
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