"Вторая тяжелая травма на одном и том же колене": Паст - о причинах завершения карьеры

Недавно украинский голкипер Евгений Паст объявил о завершении игровой карьеры. 36-летний вратарь рассказал, почему принял такое решение.

"Решение я не сам принимал. Мы с семьей сели поговорили и приняли такое решение, потому что была тяжелая травма - это вторая уже тяжелая травма на одном и том же колене. И уже возраст такой - 36 лет. Сложно было дальше играть, и приняли решение, что надо начинать что-то новое, тренерское.

Пообщался с руководством "Черноморца" - предложили работать в академии. У меня три возрастные группы - U-15, U-16 и U-17. Работаю только с вратарями.

Уже вторую неделю работаю и могу сказать, что очень нравится. Очень хорошая молодежь у нас, очень перспективная. И в будущем я считаю, что вратарская позиция у нас будет закрыта именно одесситами", - сказал Паст.