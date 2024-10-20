"Вторая тяжелая травма на одном и том же колене": Паст - о причинах завершения карьеры
Да и возраст уже подсказывает
nkveres.com
Недавно украинский голкипер Евгений Паст объявил о завершении игровой карьеры. 36-летний вратарь рассказал, почему принял такое решение.
"Решение я не сам принимал. Мы с семьей сели поговорили и приняли такое решение, потому что была тяжелая травма - это вторая уже тяжелая травма на одном и том же колене. И уже возраст такой - 36 лет. Сложно было дальше играть, и приняли решение, что надо начинать что-то новое, тренерское.
Пообщался с руководством "Черноморца" - предложили работать в академии. У меня три возрастные группы - U-15, U-16 и U-17. Работаю только с вратарями.
Уже вторую неделю работаю и могу сказать, что очень нравится. Очень хорошая молодежь у нас, очень перспективная. И в будущем я считаю, что вратарская позиция у нас будет закрыта именно одесситами", - сказал Паст.
В своей карьере Паст выступал за "Черноморец", "Зирку", "Десну", "Днепр-1" и "Верес". Последний раз играл 6-го апреля, в матче "Верес" - "Оболонь" (3:0).
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