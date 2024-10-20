Алиев стал игроком медийного клуба. В первом матче будет играть против команды Милевского
Хорошая вывеска планируется
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший футболист Александр Алиев стал игроком медийного футбольного клуба "PROFAN". 39-летнего новичка представили специальным видео.
В среду, 23-го октября, команда проведет матч против коллектива "IGNIS", который представляет Артем Милевский.
Клуб "PROFAN" сейчас занимает последнее, шестое место в турнирной таблице медиалиги. Команда "IGNIS" сейчас идет четвертой.
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Источник:PROFAN
Опубликовал: Виктор Иванчук
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