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Алиев стал игроком медийного клуба. В первом матче будет играть против команды Милевского

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Хорошая вывеска планируется

Алиев стал игроком медийного клуба. В первом матче будет играть против команды Милевского

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший футболист Александр Алиев стал игроком медийного футбольного клуба "PROFAN". 39-летнего новичка представили специальным видео.

В среду, 23-го октября, команда проведет матч против коллектива "IGNIS", который представляет Артем Милевский.

Клуб "PROFAN" сейчас занимает последнее, шестое место в турнирной таблице медиалиги. Команда "IGNIS" сейчас идет четвертой.

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Александр Алиев
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Источник:
PROFAN
Опубликовал: Виктор Иванчук
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