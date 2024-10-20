Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по военным объектам россиян
Урожайная ночь для СОУ
Генштаб ЗСУ
Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по военным объектам россиян. Под удар попали аэродром и военный завод российских оккупантов.
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На аэродроме, по информации Сил обороны, базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31, которые наносят по Украине ракетные удары.
Сегодня ночью нанесено огневое поражение по инфраструктуре военного аэродрома "Липецк-2", что в Липецкой области РФ. В частности, целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники. Известно, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил врага, - сообщили в Генштабе ВСУ.
На заводе в Нижегородской области РФ, куда попали СОУ, производятся химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб. Также там хранились управляемые авиационные бомбы, которыми оккупанты наносят удары, в частности по Харьковской, Сумской и Донецкой областях.
Силы обороны Украины атаковали федеральное казенное предприятие "Завод им. Я.М. Свердлова" в городе Дзержинск Нижегородской области РФ. Здесь производятся химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб. Также, по имеющейся информации на территории завода хранились управляемые авиационные бомбы, - сообщили в Генштабе.
По словам украинских защитников, в районах обоих объектов фиксировались многочисленные взрывы, а также отмечалась активная работа вражеской ПВО. Результаты поражения уточняются.
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