Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по военным объектам россиян. Под удар попали аэродром и военный завод российских оккупантов.

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На аэродроме, по информации Сил обороны, базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31, которые наносят по Украине ракетные удары.

Сегодня ночью нанесено огневое поражение по инфраструктуре военного аэродрома "Липецк-2", что в Липецкой области РФ. В частности, целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники. Известно, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил врага, - сообщили в Генштабе ВСУ.

На заводе в Нижегородской области РФ, куда попали СОУ, производятся химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб. Также там хранились управляемые авиационные бомбы, которыми оккупанты наносят удары, в частности по Харьковской, Сумской и Донецкой областях.

Силы обороны Украины атаковали федеральное казенное предприятие "Завод им. Я.М. Свердлова" в городе Дзержинск Нижегородской области РФ. Здесь производятся химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб. Также, по имеющейся информации на территории завода хранились управляемые авиационные бомбы, - сообщили в Генштабе.

По словам украинских защитников, в районах обоих объектов фиксировались многочисленные взрывы, а также отмечалась активная работа вражеской ПВО. Результаты поражения уточняются.