Экс-работнице ФФУ, потратившей средства УЕФА на псевдозакупки стоимостью 3,2 млн евро, продлили домашний арест
Солидная сумма, которая могла пойти на развитие футбола
Фото - Football Hub
Экс-финансовому директору Украинской ассоциации футбола Евгении Сагайдак суд продлил меру пресечения. Ее подозревают в участии в незаконной растрате около 3,2 млн евро, которые в свое время ФФУ получила от УЕФА. По информации источника, Сагайдак должна находиться под домашним арестом минимум еще 2 месяца.
Евгения Сагайдак проходит подозреваемой по делу, где речь идет о закупке через агентскую компанию Newport Management Limited 30 т чая, 10 т кофе и более 2 т элитных морепродуктов и электрооборудования якобы для нужд ФФУ. Установлено, что деньги перечислили на фиктивные компании, а товары так и не доехали до Украины.
Домашний арест предполагает отмену возможности пользоваться загранпаспортом. Также Сагайдак должна прибыть к прокурору, следователю или суду по каждому требованию и информировать их об изменении своего проживания и места работы. Кроме того, подозреваемая должна воздерживаться от общения с другими фигурантами уголовного дела.
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