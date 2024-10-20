"Есть футбол, и он диктует свои условия": Ротань объяснил, что такое "Ротань-стайл"

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань высказал свое мнение относительно введенного термина "Ротань-стайл".

- Недавно вы на пресс-конференции обратились к коллеге, который придумал термин "Ротань-болл". Я провел расследование: ваш помощник Евгений Гресь в инстаграме начал постить с хештегом "Ротань-стайл". Но это все юмор, мне просто интересно: очень мало тренеров-украинцев с особым стилем. Как вы можете описать свой стиль футбола? Например, вы приходите на собеседование в футбольный клуб, и там руководитель вообще не видел. Какие характерные черты присущи футболу Руслана Ротаня - прессинг, автобус, быстрые контратаки?

- Давайте сначала, что касается "Ротань-стайла". Вы знаете, ребята любят, скажем так, спекулировать. Было действительно, когда видео выставляли, и мой помощник выставлял: "Ротань-стайл". Я хочу, чтобы поняли одно: не может какого-то там "Ротань-стайла" быть. Есть футбол и он диктует свои условия. Футбол не может быть одним. Сейчас эта программа - забыл, как она называется, - где они меня любят критиковать.

- "ТаТоТаке"?

- Да, "ТаТоТаке". И они немножко, знаете, застыли, залезли в смолу, и одно и то же: "Ротань-стайл, Ротань-стайл". Им же надо чем-то обосрать. Если у них есть что-то - они выливают, если есть что-то хорошее... Только я от них не слышал ни разу похвалы. Но ведь все-таки вы согласны, что что-то можно было сказать? В одну сторону. Поэтому их, скажем так, взгляды - они мне этим помогают. Пусть критикуют, я буду становиться сильнее от этого.

Но все-таки вернусь к вопросу, что такое "Ротань-стайл". Есть футбол, и он диктует свои условия. Мы все смотрим на мировой футбол, как он развивается, и хотим быть в нем в тренде. Поэтому когда это было 7 лет назад, где смотрели на контроль мяча больше, тики-така и все такое - то они немножко застыли в том, в "Ротань-стайле" для них, и они думают, что у меня этакий стиль и он всегда будет.

Но завтра будет новый тренд, и нам нужно смотреть туда, потому что мы хотим тянуться к европейским клубам и мы будем также меняться. Поэтому "Ротань-стайл" будет таким, каким хочет быть футбол, не оставаться там, где они остались, в Бильбао, 20 лет назад, и они до сегодняшнего дня в Бильбао. Ну, это же так? Вот вам и ответ, кто застыл - они или мы.