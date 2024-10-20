Алиев: Профессиональный футбол в Украине потихоньку умирает, а Медиалига набирает обороты
Экс-игрок Днепра – о новом опыте в спортивной карьере
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев прокомментировал переход в медиафутбольный клуб PROFAN.
"Я давно общался с ребятами из PROFAN, был на их матче против "Рух Медиа". Мне предложили поиграть за них, я согласился. Пока есть свободные минуты, почему нет? Медиалига мне нравится. Я только за то, чтобы ее продвигать”.
“Дело не в том, что там играет очень много блогеров. Медиафутбол в нашей стране развивается. Хороший пример – это "Рух Медиа". Профессиональный футбол в Украине потихоньку умирает, а Медиалига набирает обороты. Я пришел сюда не для того, чтобы показывать, как я играл раньше, а чтобы развивать Медиалигу и чтобы она была на самом высоком уровне”, – сказал Алиев.
Следующий матч PROFAN проведет 23 октября против IGNIS, за который выступает Артем Милевский.
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