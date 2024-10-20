Алиев: Профессиональный футбол в Украине потихоньку умирает, а Медиалига набирает обороты

Бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев прокомментировал переход в медиафутбольный клуб PROFAN.

"Я давно общался с ребятами из PROFAN, был на их матче против "Рух Медиа". Мне предложили поиграть за них, я согласился. Пока есть свободные минуты, почему нет? Медиалига мне нравится. Я только за то, чтобы ее продвигать”.

“Дело не в том, что там играет очень много блогеров. Медиафутбол в нашей стране развивается. Хороший пример – это "Рух Медиа". Профессиональный футбол в Украине потихоньку умирает, а Медиалига набирает обороты. Я пришел сюда не для того, чтобы показывать, как я играл раньше, а чтобы развивать Медиалигу и чтобы она была на самом высоком уровне”, – сказал Алиев.

Следующий матч PROFAN проведет 23 октября против IGNIS, за который выступает Артем Милевский.