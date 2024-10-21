Довбик с Ромой проиграл Интеру, Мудрик не попадает в заявку Челси, победы Кривбасса и ЛНЗ. Главные новости за 20 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 20 октября

Рома продолжила серию негативных результатов, проиграв на своем поле "Интеру" (0:1). Единственный гол в начале второго тайма забил форвард миланцев Лаутаро Мартинес. Артем Довбик провел полный матч за "Рому", и не помог своей команде добыть очки.

Юрий Вернидуб уже в третий раз обыгрывает свою бывшую команду. "Кривбасс" взял три очка в игре с "Зарей" благодаря точному удару Сосы. Благодаря этой победе "красно-белые" поднялись на шестое место в турнирной таблице. "Заря", несмотря на поражение, осталась в ее верхней части, расположившись на восьмой строчке.

Одесский "Черноморец" прервал свою серию домашних побед в чемпионате Украины, поделив очки с "Вересом". Команда Александра Бабича была впереди благодаря автоголу Морозко, но Вовченко после перерыва сравнял счет – 1:1.

"ЛНЗ" одержал свою первую победу за шесть туров, переиграв на своем поле (2:0). Победу черкасской принес дубль Ильи Путри. Также команды не забили по пенальти. "Ингулец" остается единственной командой чемпионата Украины без побед.

"Ливерпуль" сохранил за собой лидерство в АПЛ. В воскресенье "красные" победили на своем поле "Челси" со счетом 2:1. Салах забил первым, "Челси" ответил голом Джексона, но точку в матче поставил Кертис Джонс. Михаил Мудрик не попал в заявку "Челси", сообщений о травме украинца не было.

Лидер чемпионата Испании остается неизменным. "Барселона" забила пять голов "Севилье" (5:1) и сохранила трехочковый отрыв от "Реала". По дублю за "Барсу" сделали Левандовский и Торре, также голом отметился Педри, а Гави отыграл первые минуты за 11 месяцев.

Марино Пушич взял на выездной матч с "Арсеналом" в Лиге чемпионов 28 футболистов (четыре вратаря, девять защитников, 14 хавбеков и три форварда). Игра состоится во вторник, 22 октября.