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Довбик с Ромой проиграл Интеру, Мудрик не попадает в заявку Челси, победы Кривбасса и ЛНЗ. Главные новости за 20 октября

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Довбик с Ромой проиграл Интеру, Мудрик не попадает в заявку Челси, победы Кривбасса и ЛНЗ. Главные новости за 20 октября

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 20 октября

Рома проиграла на своем поле Интеру, Довбик провел полный матч

Рома продолжила серию негативных результатов, проиграв на своем поле "Интеру" (0:1). Единственный гол в начале второго тайма забил форвард миланцев Лаутаро Мартинес. Артем Довбик провел полный матч за "Рому", и не помог своей команде добыть очки.

Кривбасс взял три очка в игре с Зарей

Юрий Вернидуб уже в третий раз обыгрывает свою бывшую команду. "Кривбасс" взял три очка в игре с "Зарей" благодаря точному удару Сосы. Благодаря этой победе "красно-белые" поднялись на шестое место в турнирной таблице. "Заря", несмотря на поражение, осталась в ее верхней части, расположившись на восьмой строчке.

Черноморец и Верес не определили победителя

Одесский "Черноморец" прервал свою серию домашних побед в чемпионате Украины, поделив очки с "Вересом". Команда Александра Бабича была впереди благодаря автоголу Морозко, но Вовченко после перерыва сравнял счет – 1:1.

Ингулец остается последней командой УПЛ без победы

"ЛНЗ" одержал свою первую победу за шесть туров, переиграв на своем поле (2:0). Победу черкасской принес дубль Ильи Путри. Также команды не забили по пенальти. "Ингулец" остается единственной командой чемпионата Украины без побед.

Челси проиграл Ливерпулю, Михаил Мудрик не попал в заявку

"Ливерпуль" сохранил за собой лидерство в АПЛ. В воскресенье "красные" победили на своем поле "Челси" со счетом 2:1. Салах забил первым, "Челси" ответил голом Джексона, но точку в матче поставил Кертис Джонс. Михаил Мудрик не попал в заявку "Челси", сообщений о травме украинца не было.

Барселона разгромила Севилью

Лидер чемпионата Испании остается неизменным. "Барселона" забила пять голов "Севилье" (5:1) и сохранила трехочковый отрыв от "Реала". По дублю за "Барсу" сделали Левандовский и Торре, также голом отметился Педри, а Гави отыграл первые минуты за 11 месяцев.

Шахтер огласил список футболистов, которые полетели в Лондон на игру с Арсеналом

Марино Пушич взял на выездной матч с "Арсеналом" в Лиге чемпионов 28 футболистов (четыре вратаря, девять защитников, 14 хавбеков и три форварда). Игра состоится во вторник, 22 октября.

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