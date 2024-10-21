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Более 1700 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага

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Более 1700 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага

Zelenskiy Official

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Протягом минулої доби українські захисники знищили 1710 окупантів, 24 танки, 64 бронемашини та 24 артсистеми.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 680230 (+1710) осіб,
  • танків ‒ 9071 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18175 (+64) од,
  • артилерійських систем – 19589 (+24) од,
  • РСЗВ – 1232 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 979 (+1) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17333 (+46),
  • крилаті ракети ‒ 2624 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27034 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3479 (+3).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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