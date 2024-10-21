Более 1700 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага
Давненько такой цифры не было
Zelenskiy Official
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1710 окупантів, 24 танки, 64 бронемашини та 24 артсистеми.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 680230 (+1710) осіб,
- танків ‒ 9071 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18175 (+64) од,
- артилерійських систем – 19589 (+24) од,
- РСЗВ – 1232 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 979 (+1) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17333 (+46),
- крилаті ракети ‒ 2624 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27034 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 3479 (+3).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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