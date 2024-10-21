Париж не против вступления Украины в НАТО, но есть нюанс - министр обороны Франции
Трамп или Харрис - вот в чём вопрос
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Приглашение Украины в НАТО будет зависеть от того, какая администрация будет в Белом доме. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию La Tribune.
"Все зависит от того, какая администрация находится в Белом доме. Мы во Франции в принципе не против. Но мы также должны быть новаторами.
Мы должны помнить об одном вопросе: какие гарантии безопасности мы можем предложить Украине? Конечно, это членство в НАТО, но мы также можем сделать все возможное, чтобы помочь Украине создать сильную армию, способную сдерживать Россию в долгосрочной перспективе.
План победы показывает, что Украина готовится к возможным переговорам. Наша задача помочь ей сесть за стол переговоров с выгодным балансом сил. ... Мы должны не забывать о вопросе: какие гарантии безопасности мы можем предоставить Украине?", - подчеркнул Лекорню.
Ранее стало известно, что министры обороны стран-членов "Группы семи" (G7) поддерживают "необратимый путь" Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО.
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