Алиев: Вся страна хочет, чтобы мы с Милевским помирились
Бывшие друзья могут встретиться на футбольном поле
Фото: Google
Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, который стал игроком медийного клуба PROFAN, поделился ожиданиями от матча против IGNIS, за который выступает его экс-друг Артем Милевский.
- Это, наверное, судьба, ведь первый матч с вашим участием PROFAN проведет против "Игниса", где выступает Милевский. Пожмете руку Артему перед матчем?
- Если мы вместе выйдем на поле и команды будут здороваться, то, конечно, пожму. Я же не какая-то падла. Я всегда на футбольном поле ко всем отношусь по-человечески. А за футбольным полем - это уже наша личная жизнь.
- Если Милевский перед вами извиниться, то простите его?
- Время покажет. Вся страна хочет, чтобы мы помирились. Возможно, специально и сделали этот матч, чтобы я сыграл за PROFAN, - сказал Алиев для Sport-express.ua.
Матч в рамках Медиалиги PROFAN - IGNIS cостоится 23 октября в Киеве на стадионе им. Виктора Банникова.
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