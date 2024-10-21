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Алиев: Вся страна хочет, чтобы мы с Милевским помирились

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Бывшие друзья могут встретиться на футбольном поле

Алиев: Вся страна хочет, чтобы мы с Милевским помирились

Фото: Google

Новина українською

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, который стал игроком медийного клуба PROFAN, поделился ожиданиями от матча против IGNIS, за который выступает его экс-друг Артем Милевский.

- Это, наверное, судьба, ведь первый матч с вашим участием PROFAN проведет против "Игниса", где выступает Милевский. Пожмете руку Артему перед матчем?

- Если мы вместе выйдем на поле и команды будут здороваться, то, конечно, пожму. Я же не какая-то падла. Я всегда на футбольном поле ко всем отношусь по-человечески. А за футбольным полем - это уже наша личная жизнь.

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- Если Милевский перед вами извиниться, то простите его?

- Время покажет. Вся страна хочет, чтобы мы помирились. Возможно, специально и сделали этот матч, чтобы я сыграл за PROFAN, - сказал Алиев для Sport-express.ua.

Матч в рамках Медиалиги PROFAN - IGNIS cостоится 23 октября в Киеве на стадионе им. Виктора Банникова.

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Артем Милевский Александр Алиев
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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ukatan (Харьковская обл.)
21.10.2024 в 12:08
Насколько ж стране станет легче когда Аля и Миля помирятся!
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Комментарии 4
ukatan (Харьковская обл.)
21.10.2024 в 12:08
Насколько ж стране станет легче когда Аля и Миля помирятся!
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Matachorros (Chicago)
21.10.2024 в 12:03
Так в чём проблема, ящик водки и миля замирится за секунду
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Kondor (Веселе)
21.10.2024 в 11:07
Та ти ШО? Прям- ВСЯ країна?Ото! Я й не знав ,що є такі величини!
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Gudvin85 (Киев)
21.10.2024 в 10:36
Смотрите, чтобы после вашего примирения Миля опять в больницу не угодил, в следующий раз могут и не спасти
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