Силы ПВО уничтожили 59 шахедов - Воздушные силы
Дроны всё ещё летают
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В ночь на 21 октября 2024 года (с 20.00 20 октября) противник атакует Украину ракетами различных типов, ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа.
По состоянию на 09.30 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 119 средств воздушного нападения противника:
- 1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма);
- 1 управляемая авиационная ракета Х-35 (из воздушного пространства в акватории Черного моря);
- 1 управляемая авиационная ракета Х-31П (из воздушного пространства в акватории Черного моря);
- 116 вражеских БпЛА (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф.).
Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В настоящее время есть подтверждение о сбитии 59 вражеских беспилотников в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях.
Кроме того, 45 российских дронов - локально потеряно. До 10-ти "шахедов" - в воздушном пространстве Украины. Есть несколько попаданий БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины.
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