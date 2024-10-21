  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы ПВО уничтожили 59 шахедов - Воздушные силы
В тренде

Силы ПВО уничтожили 59 шахедов - Воздушные силы

Общие новости
Обновлено

Дроны всё ещё летают

Силы ПВО уничтожили 59 шахедов - Воздушные силы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на 21 октября 2024 года (с 20.00 20 октября) противник атакует Украину ракетами различных типов, ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа.

По состоянию на 09.30 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 119 средств воздушного нападения противника:

  • 1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма);
  • 1 управляемая авиационная ракета Х-35 (из воздушного пространства в акватории Черного моря);
  • 1 управляемая авиационная ракета Х-31П (из воздушного пространства в акватории Черного моря);
  • 116 вражеских БпЛА (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф.).

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В настоящее время есть подтверждение о сбитии 59 вражеских беспилотников в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях.

Кроме того, 45 российских дронов - локально потеряно. До 10-ти "шахедов" - в воздушном пространстве Украины. Есть несколько попаданий БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины.

По теме
yellow-arrow
В России ликвидировали пилота ТУ-22М3, причастного к ударам по Кременчугу и Днепру. ВИДЕО и ФОТО
yellow-arrow
Алиев: Вся страна хочет, чтобы мы с Милевским помирились
yellow-arrow
Назаренко - о травме Гуцуляка: Жуткий момент, очень страшный
Shahed-136 ПВО война с россией БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости