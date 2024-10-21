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В России ликвидировали пилота ТУ-22М3, причастного к ударам по Кременчугу и Днепру. ВИДЕО и ФОТО

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Пришло возмездие

В России ликвидировали пилота ТУ-22М3, причастного к ударам по Кременчугу и Днепру. ВИДЕО и ФОТО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Брянской области РФ ликвидировали российского пилота Ту-22М3 Дмитрия Голенкова, причастного к ракетным ударам по Кременчугу и Днепру, которые повлекли многочисленные жертвы.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Утром 20 октября в саду села Супонево под Брянском в России нашли труп военного преступника Дмитрия Голенкова", - говорится в сообщении.

Тело Голенкова обнаружили с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком.

Дмитрий Голенков был пилотом 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВСК РФ (в/ч 33310), базирующегося на аэродроме Шайковка и имеющего на вооружении бомбардировщики Ту-22М3. Занимал должность начальника штаба авиационной эскадрильи.

Российский военный преступник причастен к ракетным ударам по гражданским объектам. В частности, по ТЦ Амстор в Кременчуге Полтавской области 27 июня 2022 года, где в момент удара находилось около тысячи человек. Там погибли 22 человека и десятки получили ранения.

Кроме того, Голенков ответственен за удар по дому в Днепре 14 января 2023 года, где погибли 46 жителей, в том числе шестеро детей.

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Источник:
ГУР
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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dimonxman 3rd (London)
21.10.2024 в 12:38
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Комментарии 1
dimonxman 3rd (London)
21.10.2024 в 12:38
sticker
Ответить
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