Карпаты выиграли в львовском дерби, Шахтер переподписал хавбека сборной. Главные новости за 21 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 21 октября

Львовским дерби завершался десятый тур УПЛ. "Карпаты" и "Рух" впервые встречались на уровне Премьер-лиги. Фаворитами этого противостояния считались подопечные Пономарева, но свой статус не смогли подтвердить. Игра завершилась минимальной победой. "Карпат" – 1:0. Единственный мяч был забит на 43-й минуте. Бразильский защитник "Карпат" Педрозо головой замкнул подачу со штрафного Дениса Мирошниченко."Карпаты" набрали 12 очков и занимают восьмое место в УПЛ. "Рух" пока на седьмой позиции.

Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив продлил контракт с донецким клубом, сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, новый договор украинца будет действовать до 2027 года. Действующее соглашение было рассчитано до 31 декабря 2024 года.



Руководство перволиговой "Буковины" отправило в отставку главного тренера команды Валерия Кривенцова, сообщает ТаТоТаке. Официально подтверждения этой информации пока нет.

Впервые за год бразильский нападающий Неймар вышел на поле в матче "Аль-Хиляля" против "Аль-Айна" в азиатской Лиге чемпионов. Футболист вышел на замену на 77-й минуте поединка.

Бывший защитник "Динамо" Антон Боль может продолжить карьеру в Португалии, сообщает журналист Игорь Бурбас.

В настоящее время 21-летний футболист поддерживает свою физическую форму на Пиренеях. В конце лета он расторг соглашение с "Динамо" и стал свободным агентом. Согласно данным источника, сейчас Антон Боль находится в расположении одного из клубов португальской Примейры.

Капитан Арсенала не сыграет против Шахтера

Перед матчем с донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о состоянии капитана команды Мартина Эдегора и готовности Букайо Сака.

"Они вдвоем близки к возвращению, они очень хорошо прогрессируют. Мартин все еще не в форме, он не сыграет в следующем матче. Что касается Букайо, то узнаем больше после тренировки".

"Челси" изменил свою трансферную позицию по поводу 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика. Сейчас известно, что клуб не собирается продавать Михаила Мудрика во время январского трансферного окна, несмотря на слухи о возможной аренде посреди сезона.

"Нива" и полузащитник Игорь Гатала решили не продолжать сотрудничество по взаимному согласию сторон, сообщает клубная прессслужба.

Контракт хавбека, согласно Transfermarkt, был рассчитан до 1 января 2025 года. 26-летний Гатала присоединился к семье "желто-зеленых" 1 марта 2017 года и сыграл 177 матчей.

Егише Меликян – в списке кандидатов на должность главного тренера сборной Армении

45-летний армянский специалист Егише Меликян, хорошо известный украинским болельщикам за работой в нашей стране, попал в список кандидатов на должность главного тренера сборной Армении после увольнения Александра Петракова. Впрочем, пока кандидатура Меликяна второстепенна. По данным местных СМИ, Федерация Футбола Армении хочет пригласить специалиста из Испании.