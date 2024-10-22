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Карпаты выиграли в львовском дерби, Шахтер переподписал хавбека сборной. Главные новости за 21 октября

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А также "Челси" изменил трансферную позицию по Мудрику

Карпаты выиграли в львовском дерби, Шахтер переподписал хавбека сборной. Главные новости за 21 октября

Фото пресслужби ФК "Рух"

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 21 октября

Победа Карпат в дерби

Львовским дерби завершался десятый тур УПЛ. "Карпаты" и "Рух" впервые встречались на уровне Премьер-лиги. Фаворитами этого противостояния считались подопечные Пономарева, но свой статус не смогли подтвердить. Игра завершилась минимальной победой. "Карпат" – 1:0. Единственный мяч был забит на 43-й минуте. Бразильский защитник "Карпат" Педрозо головой замкнул подачу со штрафного Дениса Мирошниченко."Карпаты" набрали 12 очков и занимают восьмое место в УПЛ. "Рух" пока на седьмой позиции.

Шахтер продлил контракт с хавбеком

Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив продлил контракт с донецким клубом, сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, новый договор украинца будет действовать до 2027 года. Действующее соглашение было рассчитано до 31 декабря 2024 года.

Буковина осталась без тренера


Руководство перволиговой "Буковины" отправило в отставку главного тренера команды Валерия Кривенцова, сообщает ТаТоТаке. Официально подтверждения этой информации пока нет.

Неймар сыграл впервые за год

Впервые за год бразильский нападающий Неймар вышел на поле в матче "Аль-Хиляля" против "Аль-Айна" в азиатской Лиге чемпионов. Футболист вышел на замену на 77-й минуте поединка.

Воспитанник Динамо может продолжить карьеру в Португалии

Бывший защитник "Динамо" Антон Боль может продолжить карьеру в Португалии, сообщает журналист Игорь Бурбас.

В настоящее время 21-летний футболист поддерживает свою физическую форму на Пиренеях. В конце лета он расторг соглашение с "Динамо" и стал свободным агентом. Согласно данным источника, сейчас Антон Боль находится в расположении одного из клубов португальской Примейры.

Капитан Арсенала не сыграет против Шахтера

Перед матчем с донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о состоянии капитана команды Мартина Эдегора и готовности Букайо Сака.

"Они вдвоем близки к возвращению, они очень хорошо прогрессируют. Мартин все еще не в форме, он не сыграет в следующем матче. Что касается Букайо, то узнаем больше после тренировки".

Челси не собирается продавать Мудрика

"Челси" изменил свою трансферную позицию по поводу 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика. Сейчас известно, что клуб не собирается продавать Михаила Мудрика во время январского трансферного окна, несмотря на слухи о возможной аренде посреди сезона.

Тернопольскую Ниву покинул старожил

"Нива" и полузащитник Игорь Гатала решили не продолжать сотрудничество по взаимному согласию сторон, сообщает клубная прессслужба.

Контракт хавбека, согласно Transfermarkt, был рассчитан до 1 января 2025 года. 26-летний Гатала присоединился к семье "желто-зеленых" 1 марта 2017 года и сыграл 177 матчей.

Егише Меликян – в списке кандидатов на должность главного тренера сборной Армении

45-летний армянский специалист Егише Меликян, хорошо известный украинским болельщикам за работой в нашей стране, попал в список кандидатов на должность главного тренера сборной Армении после увольнения Александра Петракова. Впрочем, пока кандидатура Меликяна второстепенна. По данным местных СМИ, Федерация Футбола Армении хочет пригласить специалиста из Испании.

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