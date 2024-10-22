Карпаты выиграли в львовском дерби, Шахтер переподписал хавбека сборной. Главные новости за 21 октября

Львовским дерби завершался десятый тур УПЛ. "Карпаты" и "Рух" впервые встречались на уровне Премьер-лиги. Фаворитами этого противостояния считались подопечные Пономарева, но свой статус не смогли подтвердить. Игра завершилась минимальной победой. "Карпат" – 1:0. Единственный мяч был забит на 43-й минуте. Бразильский защитник "Карпат" Педрозо головой замкнул подачу со штрафного Дениса Мирошниченко."Карпаты" набрали 12 очков и занимают восьмое место в УПЛ. "Рух" пока на седьмой позиции.
Бывший защитник "Динамо" Антон Боль может продолжить карьеру в Португалии, сообщает журналист Игорь Бурбас.
В настоящее время 21-летний футболист поддерживает свою физическую форму на Пиренеях. В конце лета он расторг соглашение с "Динамо" и стал свободным агентом. Согласно данным источника, сейчас Антон Боль находится в расположении одного из клубов португальской Примейры.
Капитан Арсенала не сыграет против Шахтера
Перед матчем с донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о состоянии капитана команды Мартина Эдегора и готовности Букайо Сака.
"Они вдвоем близки к возвращению, они очень хорошо прогрессируют. Мартин все еще не в форме, он не сыграет в следующем матче. Что касается Букайо, то узнаем больше после тренировки".
"Челси" изменил свою трансферную позицию по поводу 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика. Сейчас известно, что клуб не собирается продавать Михаила Мудрика во время январского трансферного окна, несмотря на слухи о возможной аренде посреди сезона.
"Нива" и полузащитник Игорь Гатала решили не продолжать сотрудничество по взаимному согласию сторон, сообщает клубная прессслужба.
Контракт хавбека, согласно Transfermarkt, был рассчитан до 1 января 2025 года. 26-летний Гатала присоединился к семье "желто-зеленых" 1 марта 2017 года и сыграл 177 матчей.
Егише Меликян – в списке кандидатов на должность главного тренера сборной Армении
45-летний армянский специалист Егише Меликян, хорошо известный украинским болельщикам за работой в нашей стране, попал в список кандидатов на должность главного тренера сборной Армении после увольнения Александра Петракова. Впрочем, пока кандидатура Меликяна второстепенна. По данным местных СМИ, Федерация Футбола Армении хочет пригласить специалиста из Испании.