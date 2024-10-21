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Трамп: Я угрожал Путину ударить по Москве

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Трамп: Я угрожал Путину ударить по Москве

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший президент США и кандидат на эту должность от Республиканской партии Дональд Трамп угрожал российскому диктатору Владимиру Путину ударом по центру Москвы, если тот решится вторгнуться в Украину.

Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.

"Я сказал Путину: "Владимир, у нас замечательные отношения". Я прекрасно с ним нашел общий язык. Я вам скажу, что у него совсем другой характер, он гораздо другой, чем кто-либо - я очень хорошо его знал.

Я сказал: "Владимир, если ты пойдешь на Украину, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я собираюсь ударить в центр долбаной Москвы".

Я сказал ему: "Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора. По тебе так сильно ударят, чтобы снять те чертовы купола прямо с твоей головы». Потому что он живет под куполами", - сказал Трамп.

По словам Трампа, Путин в ответ заявил, что не будет вторгаться в Украину.

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Источник:
WSJ
Опубликовал: Александр Бураков
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