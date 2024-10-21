Глава Пентагона объявил о пакете помощи Украине на 400 миллионов долларов

Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи. Его размер составляет 400 миллионов долларов.

Об этом во время визита в Киев сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать поддержку (Украины - ред.). Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины.

По его словам, в США прекрасно понимают последствия путинской войны и для Украины, и для всего мира.

Именно поэтому хотел бы еще раз созвать Контактную группу по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Мы работаем в коалиции, состоящей из более чем 50 стран, для того, чтобы предоставить помощь по безопасности Украине, чтобы Украина победила.

Мы будем продолжать оказывать помощь в соответствии с двусторонним соглашением по безопасности, которое вы подписали с президентом Байденом. Поэтому я рад с вами проговорить дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства", - заявил глава Пентагона.