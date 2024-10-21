Глава Пентагона объявил о пакете помощи Украине на 400 миллионов долларов
Намечается ещё один Рамштайн
Getty Images/Global Images Ukraine
Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи. Его размер составляет 400 миллионов долларов.
Об этом во время визита в Киев сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать поддержку (Украины - ред.). Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины.
По его словам, в США прекрасно понимают последствия путинской войны и для Украины, и для всего мира.
Именно поэтому хотел бы еще раз созвать Контактную группу по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Мы работаем в коалиции, состоящей из более чем 50 стран, для того, чтобы предоставить помощь по безопасности Украине, чтобы Украина победила.
Мы будем продолжать оказывать помощь в соответствии с двусторонним соглашением по безопасности, которое вы подписали с президентом Байденом. Поэтому я рад с вами проговорить дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства", - заявил глава Пентагона.
Напомним, на прошлой неделе США выделили Украине оружие на $425 млн. Тогда в пакет вошли системы ПВО, ракеты класса "воздух-земля", боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие.
Популярное сейчас
- Журналист прогнозирует уход звезде Полесья: Он хотел быть фетишем для Житомира
- СМИ: Шахтер продлил контракт с хавбеком - им интересовался клуб Ла Лиги
- Довбик с Ромой проиграл Интеру, Мудрик не попадает в заявку Челси, победы Кривбасса и ЛНЗ. Главные новости за 20 октября
- Зеленский рассказал, при каких условиях Киев согласится на переговоры с Россией
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев