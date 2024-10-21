Милевский - Алиеву: Надеюсь, что мы найдем общий язык и наладим до конца наши с тобой отношения
Артем готов идти на примирение
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский обратился к бывшему партнеру по команде Александру Алиеву в преддверии матча Украинской футбольной медиалиги PROFAN – IGNIS, где они должны сыграть друг против друга.
"Надеюсь, что мы найдём (общий язык - прим.) и наладим до конца наши с тобой отношения. Пытаюсь через твою дочку, всеми правдами-неправдами.
Я не обзывал никого – ни твоих родителей, ни тем более детей никакими плохими словами. Поэтому… Будет игра - обнимемся. Смотрю на него - улыбаюсь. Дай Бог ему без травм...
Буду ли играть - пока неизвестно, но точно буду смотреть за твоей игрой. Я на самом деле ночь не спал, потому что не знал что говорить, и до сих переживаю, ведь мы с ним (Алиевым - прим.) не виделись год.
В который раз подчеркиваю, что я хочу наладить с Алиевым отношения. И всё остальное - медиалига, то там, третье, десятое - для меня это на второй план отходит, третий...", – сказал Милевский на пресс-конференции.
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