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Умеров: В начале полномасштабного вторжения Украина вела тайные непрямые переговоры с Россией

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Соединенные Штаты "всегда были в курсе" этих контактов

Умеров: В начале полномасштабного вторжения Украина вела тайные непрямые переговоры с Россией

Рустем Умєров

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В начале полномасштабного вторжения 2022 года Украина через международных партнеров вела секретные непрямые переговоры с РФ, в которых было несколько переговорных направлений.

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Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью The Washington Post.

Министр отметил, что Соединенные Штаты "всегда были в курсе" этих контактов, потому что украинская сторона "всегда проводила консультации по всем вопросам".

Умеров заявил, что результатом этих тайных переговоров был гуманитарный коридор, который позволил выехать 400 тысячам украинцев с временно оккупированных территорий.

Также во время переговоров были достигнуты соглашения об обмене военнопленными, политическими заключенными и ранеными солдатами, а также "зерновое соглашение" по экспорту украинского зерна в Черном море.

Представители США подтвердили в комментарии WP, что секретные переговоры состоялись в 2022 году, когда Россия публично угрожала применить тактическое ядерное оружие.

На вопрос, ведутся ли сейчас какие-то подобные переговоры по тайным каналам, Умеров ответил, что "гуманитарный путь до сих пор открыт".

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Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.10.2024 в 18:09
Да, всякие агрохимии. ермаки и другие предатели готовы были сдать Украину.
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Комментарии 3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.10.2024 в 18:09
Да, всякие агрохимии. ермаки и другие предатели готовы были сдать Украину.
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1
0
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MAGA KING
21.10.2024 в 18:38
И прежде всего Байден, который знал о вторжении за несколько месяцев до случившегося, не только ничего не предпринял, но еще и Зеленского хотел увезти из Украины, чтобы пукин быстрее в Киеве оказался.
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Gudvin85 (Киев)
21.10.2024 в 17:00
Вели, ведут и будут вести
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