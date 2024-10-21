"Кум, смотри! Шахед сбили!". Украинский вертолет Ми-24 сбил российский беспилотник. ВИДЕО
ВСУ работает по шахедам и с вертолетов
Zelensky
Экипаж украиснкого вертолета Ми-24 уничтожил в воздухе вражеский ударный беспилотник "Shahed".
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Видеозапись успешной атаки и фрагмент падения российского БПЛА опубликована в соцсетях.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.10.2024 в 16:58
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