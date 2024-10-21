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"Кум, смотри! Шахед сбили!". Украинский вертолет Ми-24 сбил российский беспилотник. ВИДЕО

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ВСУ работает по шахедам и с вертолетов

"Кум, смотри! Шахед сбили!". Украинский вертолет Ми-24 сбил российский беспилотник. ВИДЕО

Zelensky

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Экипаж украиснкого вертолета Ми-24 уничтожил в воздухе вражеский ударный беспилотник "Shahed".

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Видеозапись успешной атаки и фрагмент падения российского БПЛА опубликована в соцсетях.

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Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.10.2024 в 16:58
От, куми)))
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.10.2024 в 16:58
От, куми)))
Ответить
0
0

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