  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ротань: Когда сбили самолет авиалиний, я ехал уже на машине в лагерь Рубина
В тренде

Ротань: Когда сбили самолет авиалиний, я ехал уже на машине в лагерь Рубина

Общие новости

Руслан Ротань рассказал, как он мог, но не оказался в Рубине

Ротань: Когда сбили самолет авиалиний, я ехал уже на машине в лагерь Рубина

скриншот

Новина українською

Главный тренер "Александрии", Руслан Ротань рассказал о ситуации, когда в бытность игрока мог оказаться в российском "Рубине".

"Я хотел остаться в "Днепре", я четко понимал, что это мой родной клуб. Но были долги, я был готов подписать контракт с "Рубином", но мне позвонили из "Днепра" и сказали: "Ты куда? Возвращайся домой". Я сказал что вернусь, если выплатят долги. Пообещали выплатить, я поехал на сборы. У нас было много неприятных разговоров с Коломойским, но он так и не заплатил и я поехал в "Рубин".

Читайте также"Есть футбол, и он диктует свои условия": Ротань объяснил, что такое "Ротань-стайл"

Но в "Рубин" так и не перешел, помните все хорошо, когда самолет сбили голландских авиалиний (вероятно, речь идет о самолете Malaysia Airlines, сбиытым над Донецкой областью в 2014 году), как раз это было в тот день, когда я ехал уже на машине в лагерь "Рубина". Видимо, этот фактор где-то и сыграл роль, что я понял, что неправильно что-то делаю.

Я вернулся в Днепр, встретился с Коломойским, поговорили, он сказал: "Все, что я сказал, я выполню, но при одном условии: ребятам я отдам премиальные, а тебе не отдам. Я согласился", – сказал Ротань.

По теме
yellow-arrow
Сикан: У Забарного о победе над Арсеналом не спрашивал - у нас есть свои секреты
yellow-arrow
Тренер, который известен по работе в Украине, может стать сменщиком Петракова в сборной Армении
yellow-arrow
Маркевич: Шахтеру нужно избрать нужную тактику на матч с Арсеналом. Канониры – быстрее и искуснее с мячом
Руслан Ротань Игорь Коломойский Рубин (Казань) ФК Александрия Днепр
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Sport Dnipro Ukraine
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости