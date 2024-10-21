Ротань: Когда сбили самолет авиалиний, я ехал уже на машине в лагерь Рубина
Руслан Ротань рассказал, как он мог, но не оказался в Рубине
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Главный тренер "
"Я хотел остаться в "Днепре", я четко понимал, что это мой родной клуб. Но были долги, я был готов подписать контракт с "Рубином", но мне позвонили из "Днепра" и сказали: "Ты куда? Возвращайся домой". Я сказал что вернусь, если выплатят долги. Пообещали выплатить, я поехал на сборы. У нас было много неприятных разговоров с Коломойским, но он так и не заплатил и я поехал в "Рубин".
Но в "Рубин" так и не перешел, помните все хорошо, когда самолет сбили голландских авиалиний (вероятно, речь идет о самолете Malaysia Airlines, сбиытым над Донецкой областью в 2014 году), как раз это было в тот день, когда я ехал уже на машине в лагерь "Рубина". Видимо, этот фактор где-то и сыграл роль, что я понял, что неправильно что-то делаю.
Я вернулся в Днепр, встретился с Коломойским, поговорили, он сказал: "Все, что я сказал, я выполню, но при одном условии: ребятам я отдам премиальные, а тебе не отдам. Я согласился", – сказал Ротань.
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