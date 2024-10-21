В Судане сбили военно-транспортный самолет с россиянами на борту. ВИДЕО
Самолет якобы сбили случили
фото из свободных источников
В Судане, где продолжается гражданская война, случайно сбили грузовой самолет из ОАЭ, экипаж которого частично состоял из россиян.
Об этом сообщают российские пропагандистские агентства.
Как пишут в СМИ, самолет по ошибке сбили суданские Силы быстрого реагирования в Дарфуре на западе Судана. Там продолжаются бои между ними и регулярной армией. В соцсетях появились видео с места вероятной аварии.
Издание "Sudan war monitor" публикует фото с документами пилотов с места падения самолета. У одного из них - российский паспорт, у другого - удостоверение главного инженера Airline Transport Incorporation FZC, компании, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией. На удостоверении также написано "Международный аэропорт Манас" - это главный международный аэропорт Киргизии.
В российском посольстве в Судане подтвердили крушение грузового самолета с, предположительно, россиянами на борту, не уточнив подробностей.
У Судані, де триває громадянська війна, випадково збили вантажний літак з ОАЕ, екіпаж якого частково складався з росіян.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 21, 2024
Відео - Sudan war monitor pic.twitter.com/zLVaVK2wXh
In Sudan ???????? an Il-76 owned by the UAE ???????? with Russian Personnel on board including Russian Engineers was shot down ???? by the Sudanese RSF Paramilitary Forces pic.twitter.com/GMi0nP2gZH— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) October 21, 2024
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