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В Судане сбили военно-транспортный самолет с россиянами на борту. ВИДЕО

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Самолет якобы сбили случили

В Судане сбили военно-транспортный самолет с россиянами на борту. ВИДЕО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Судане, где продолжается гражданская война, случайно сбили грузовой самолет из ОАЭ, экипаж которого частично состоял из россиян.

Об этом сообщают российские пропагандистские агентства.

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Как пишут в СМИ, самолет по ошибке сбили суданские Силы быстрого реагирования в Дарфуре на западе Судана. Там продолжаются бои между ними и регулярной армией. В соцсетях появились видео с места вероятной аварии.

Издание "Sudan war monitor" публикует фото с документами пилотов с места падения самолета. У одного из них - российский паспорт, у другого - удостоверение главного инженера Airline Transport Incorporation FZC, компании, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией. На удостоверении также написано "Международный аэропорт Манас" - это главный международный аэропорт Киргизии.

В российском посольстве в Судане подтвердили крушение грузового самолета с, предположительно, россиянами на борту, не уточнив подробностей.

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