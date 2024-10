В Судане сбили военно-транспортный самолет с россиянами на борту. ВИДЕО

В Судане, где продолжается гражданская война, случайно сбили грузовой самолет из ОАЭ, экипаж которого частично состоял из россиян.

Об этом сообщают российские пропагандистские агентства.

Как пишут в СМИ, самолет по ошибке сбили суданские Силы быстрого реагирования в Дарфуре на западе Судана. Там продолжаются бои между ними и регулярной армией. В соцсетях появились видео с места вероятной аварии.

Издание "Sudan war monitor" публикует фото с документами пилотов с места падения самолета. У одного из них - российский паспорт, у другого - удостоверение главного инженера Airline Transport Incorporation FZC, компании, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией. На удостоверении также написано "Международный аэропорт Манас" - это главный международный аэропорт Киргизии.

В российском посольстве в Судане подтвердили крушение грузового самолета с, предположительно, россиянами на борту, не уточнив подробностей.

In Sudan ???????? an Il-76 owned by the UAE ???????? with Russian Personnel on board including Russian Engineers was shot down ???? by the Sudanese RSF Paramilitary Forces pic.twitter.com/GMi0nP2gZH