  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: США выделят 800 млн долларов на производство дронов в Украине
В тренде

Зеленский: США выделят 800 млн долларов на производство дронов в Украине

Общие новости

Зеленский рассказал о переговорах с находившимся с визитом в Киеве шефом Пентагона Ллойдом Остином

Зеленский: США выделят 800 млн долларов на производство дронов в Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты выделят 800 миллионов долларов для финансирования производства дронов в Украине.

Читайте такжеУмеров: В начале полномасштабного вторжения Украина вела тайные непрямые переговоры с Россией

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

В обращении Зеленский рассказал о переговорах с находившимся с визитом в Киеве шефом Пентагона Ллойдом Остином и вспомнил объявленный пакет помощи на 400 миллионов долларов.

"Готовится и еще отдельный пакет – финансирование на производство украинских дронов, 800 миллионов долларов. Украина благодарна за эту поддержку. Нам нужно, чтобы, несмотря на любые угрозы политического характера в мире, Украина могла неизменно защищать свой суверенитет, свою независимость. Обязательно это будет", – добавил он.

Также, сказал глава государства, с Остином он обсудил реализацию украинского плана победы - "конкретные шаги, которые могут реализовать пункты плана".

"Мы нуждаемся в решимости партнеров, и особенно на фоне информации о новой роли Северной Кореи в поддержке России", - отметил Зеленский.

В понедельник Остин прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Глава В ходе своего визита в Киев он объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в 400 млн долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с Остином обсуждались вопросы оборонных приоритетов, подготовки к зиме и расширения использования дальнобойного оружия.

По теме
yellow-arrow
Сложный вопрос. Эдуардо ответил, за кого сегодня будет болеть в матче Арсенал - Шахтер
yellow-arrow
Пушич: Это достаточно логично, что многие клубы заинтересованы в Судакове
yellow-arrow
Хацкевич: С надеждой смотрю на матч с Ромой, Динамо должно прибавлять
Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости