Зеленский: США выделят 800 млн долларов на производство дронов в Украине

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты выделят 800 миллионов долларов для финансирования производства дронов в Украине.

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Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

В обращении Зеленский рассказал о переговорах с находившимся с визитом в Киеве шефом Пентагона Ллойдом Остином и вспомнил объявленный пакет помощи на 400 миллионов долларов.

"Готовится и еще отдельный пакет – финансирование на производство украинских дронов, 800 миллионов долларов. Украина благодарна за эту поддержку. Нам нужно, чтобы, несмотря на любые угрозы политического характера в мире, Украина могла неизменно защищать свой суверенитет, свою независимость. Обязательно это будет", – добавил он.

Также, сказал глава государства, с Остином он обсудил реализацию украинского плана победы - "конкретные шаги, которые могут реализовать пункты плана".

"Мы нуждаемся в решимости партнеров, и особенно на фоне информации о новой роли Северной Кореи в поддержке России", - отметил Зеленский.

В понедельник Остин прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Глава В ходе своего визита в Киев он объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в 400 млн долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с Остином обсуждались вопросы оборонных приоритетов, подготовки к зиме и расширения использования дальнобойного оружия.