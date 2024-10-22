Практикует английский для трансфера? Судаков записал ролик для англоязычных болельщиков

Полузащитник "Шахтера" запостил в своем ТіkТоk аккаунте видео для англоязычных пользователей. Получилось не с первой попытки.

Читайте также Судаков побил рекорды Милевского и Реброва

Вероятно, 22-летний футболист решил воспользоваться моментом, поскольку его команда будет играть в Лондоне против одного из грандов АПЛ. Это возможность проявить себя не только на поле, но и в соцсетях, привлекая англоязычных фанатов футбола. Будущее Судакова все чаще связывают с командами из Туманного Альбиона.

В текущем сезоне УПЛ Георгий забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 10 матчах. Также на счету полузащитника гол+пас в четырех встречах Лиги наций и два поединка в ЛЧ.