Экс-сотрудник Ингульца: Поворознюк создал империю в регионе. Его экстравагантность – часть имиджа для продвижения интересов

Спортивный врач "Карпат" U-19 Григорий Макаров, имеющий опыт работы в "Ингульце", поделился мнением о владельце клуба из Кировоградской области Александре Поворознюке.

“Он очень хваткий и аналитический человек. Его экстравагантность – часть имиджа для продвижения интересов в бизнесе и футболе. Поворознюк – очень умный человек, создавший империю в регионе. Он крепко там стоит. У меня с Поворознюком все было ровно, мы нормально общались”.

Также он ответил, вывозил ли Поворознюк футболистов "Ингульца" работать в поле.

"При мне такого не было, но разговоры об этом я слышал (смеется)".

"Ингулец" после 10 туров занимает последнее место УПЛ.