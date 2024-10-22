Экс-сотрудник Ингульца: Поворознюк создал империю в регионе. Его экстравагантность – часть имиджа для продвижения интересов
Поведение как часть маркетинга
Фото: ingulec.com
Спортивный врач "Карпат" U-19 Григорий Макаров, имеющий опыт работы в "Ингульце", поделился мнением о владельце клуба из Кировоградской области Александре Поворознюке.
“Он очень хваткий и аналитический человек. Его экстравагантность – часть имиджа для продвижения интересов в бизнесе и футболе. Поворознюк – очень умный человек, создавший империю в регионе. Он крепко там стоит. У меня с Поворознюком все было ровно, мы нормально общались”.
Также он ответил, вывозил ли Поворознюк футболистов "Ингульца" работать в поле.
"При мне такого не было, но разговоры об этом я слышал (смеется)".
"Ингулец" после 10 туров занимает последнее место УПЛ.
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