Ротань – о выступлениях в Динамо: Трудно в грандах конкурировать. Были моменты, где я просто хотел играть

Бывший футболист "Днепра" Руслан Ротань рассказал, почему не смог заиграть в "Динамо" в обеих попытках.

"Днепр" был моей командой. В "Динамо" сначала все было хорошо, но травма, операция, не позволили себя проявить. У "Динамо" на позицию есть два-три футболиста. Очень тяжело в грандах конкурировать, особенно когда травмировался. И ты уже смотришь не на деньги, а чтобы вернуться, играть.

На первом этапе у меня были моменты, когда я просто хотел играть. Я понимал, что я футболист, что если я буду выходить на замену или сидеть на скамейке, то я не буду счастлив. Это не даст ничего хорошего ни клубу, ни мне. Поэтому я вернулся в "Днепр".