  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ротань – о выступлениях в Динамо: Трудно в грандах конкурировать. Были моменты, где я просто хотел играть
В тренде

Ротань – о выступлениях в Динамо: Трудно в грандах конкурировать. Были моменты, где я просто хотел играть

Общие новости
Обновлено

Наставник Александрии упомянул периоды карьеры в составе киевлян

Ротань – о выступлениях в Динамо: Трудно в грандах конкурировать. Были моменты, где я просто хотел играть

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Бывший футболист "Днепра" Руслан Ротань рассказал, почему не смог заиграть в "Динамо" в обеих попытках.

"Днепр" был моей командой. В "Динамо" сначала все было хорошо, но травма, операция, не позволили себя проявить. У "Динамо" на позицию есть два-три футболиста. Очень тяжело в грандах конкурировать, особенно когда травмировался. И ты уже смотришь не на деньги, а чтобы вернуться, играть.

На первом этапе у меня были моменты, когда я просто хотел играть. Я понимал, что я футболист, что если я буду выходить на замену или сидеть на скамейке, то я не буду счастлив. Это не даст ничего хорошего ни клубу, ни мне. Поэтому я вернулся в "Днепр".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

“Второй этап в “Динамо” – это уже окончание карьеры. Здесь уже больше рассчитывали, чтобы я помог молодежи. Когда у тебя нет перспектив в клубе, ты должен помогать. В этот момент были проблемы не только у меня, но и отец заболел”, – сказал Ротань в эфире YouYube-канала The Sport Dnipro Ukraine.

Напомним, что за "Динамо" Ротань выступал с 2005 по 2008 гг. и в 2018 году (83 матча, 8 голов, 12 ассистов).

По теме
yellow-arrow
Ночью украинская ПВО сбила 42 российских дрона - Воздушные силы
yellow-arrow
Британия предоставит Украине почти 3 млрд долларов за счет замороженных активов РФ
yellow-arrow
На войне с РФ погиб бывший футболист ПФК Сумы
Руслан Ротань Динамо (Киев) Днепр
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Sport Dnipro Ukraine
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости