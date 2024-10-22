Ротань – о выступлениях в Динамо: Трудно в грандах конкурировать. Были моменты, где я просто хотел играть
Наставник Александрии упомянул периоды карьеры в составе киевлян
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший футболист "Днепра" Руслан Ротань рассказал, почему не смог заиграть в "Динамо" в обеих попытках.
"Днепр" был моей командой. В "Динамо" сначала все было хорошо, но травма, операция, не позволили себя проявить. У "Динамо" на позицию есть два-три футболиста. Очень тяжело в грандах конкурировать, особенно когда травмировался. И ты уже смотришь не на деньги, а чтобы вернуться, играть.
На первом этапе у меня были моменты, когда я просто хотел играть. Я понимал, что я футболист, что если я буду выходить на замену или сидеть на скамейке, то я не буду счастлив. Это не даст ничего хорошего ни клубу, ни мне. Поэтому я вернулся в "Днепр".
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“Второй этап в “Динамо” – это уже окончание карьеры. Здесь уже больше рассчитывали, чтобы я помог молодежи. Когда у тебя нет перспектив в клубе, ты должен помогать. В этот момент были проблемы не только у меня, но и отец заболел”, – сказал Ротань в эфире YouYube-канала The Sport Dnipro Ukraine.
Напомним, что за "Динамо" Ротань выступал с 2005 по 2008 гг. и в 2018 году (83 матча, 8 голов, 12 ассистов).
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