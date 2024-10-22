Цыганык: Думаю, что Пушича уволят в случае поражений в матчах с Арсеналом и Динамо

Игорь Цыганык в эфире своей авторской программы на YouTube прокомментировал возможность увольнения Марино Пушича с должности главного тренера донецкого "Шахтера".

“Думаю, что его уволят в случае поражений в матчах с “Арсеналом” и “Динамо”. Матч в Лиге чемпионов может оказать большое влияние на судьбу тренера дончан. Однако "классическое" также будет очень важно, поскольку проигрыш "Динамо" будет означать практически отсутствие шансов в чемпионской гонке", – заявил журналист.

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Матч против "Арсенала" состоится сегодня в 22:00. Поединок с "Динамо" в рамках УПЛ запланирован на 27 октября в 18:00.