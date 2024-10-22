На войне с РФ погиб бывший футболист ПФК Сумы
Он был боевым медиком
Фото: facebook.com/fctrostyanets
На войне с Россией погиб бывший украинский футболист Дмитрий Богачев. Ему было 32 года.
Об этом пишет ФК "Тростянец" со ссылкой на его экс-напарника по ПФК "Сумы" Александра Литвиненко.
Боец ранее воевал в районе Авдеевского коксохимического завода. Также сообщается, что Богачев был боевым медиком.
Дмитрий в течение 10 сезонов играл в ПФК "Сумы", был самым молодым капитаном команды. Он провел 184 матчей и забил почти 36 голов за сумской клуб.
За "Тростянец" Дмитрий провел 2 сезона в 2020-2021 годах. В матчах чемпионата Украины среди любителей и чемпионате Сумщины игрок сыграл за тростянчан 23 матча в которых отметился пятью голами. Также он выступал за "Викторию" (Николаевка) и "Орлет" из четвертого дивизиона Польши.
Редакция UA-Football приносит свои глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия.
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