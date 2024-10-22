Минус 1350 оккупантов и более 30 артсистем. Генштаб обновил потери врага в войне
Выбито много техники
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1350 оккупантов, 8 танков, 24 бронемашины и 34 артсистемы.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на утро 22 октября ориентировочно составили:
- личного состава - около 681580 (+1350) человек,
- танков - 9079 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 18199 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 19623 (+34) ед,
- РСЗО - 1234 (+2) ед,
- средства ПВО - 981 (+2) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17404 (+71),
- крылатые ракеты - 2624 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 27111 (+77) ед,
- специальная техника - 3499 (+20).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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