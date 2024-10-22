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Минус 1350 оккупантов и более 30 артсистем. Генштаб обновил потери врага в войне

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Выбито много техники

Минус 1350 оккупантов и более 30 артсистем. Генштаб обновил потери врага в войне

Генштаб ЗСУ

Новина українською

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1350 оккупантов, 8 танков, 24 бронемашины и 34 артсистемы.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на утро 22 октября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 681580 (+1350) человек,
  • танков - 9079 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 18199 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 19623 (+34) ед,
  • РСЗО - 1234 (+2) ед,
  • средства ПВО - 981 (+2) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17404 (+71),
  • крылатые ракеты - 2624 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27111 (+77) ед,
  • специальная техника - 3499 (+20).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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