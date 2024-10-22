  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Британия предоставит Украине почти 3 млрд долларов за счет замороженных активов РФ
В тренде

Британия предоставит Украине почти 3 млрд долларов за счет замороженных активов РФ

Общие новости
Британия предоставит Украине почти 3 млрд долларов за счет замороженных активов РФ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Великобритания предоставит Украине кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов (около $2,93 млрд). Он будет погашен за счет доходов от замороженных активов РФ. Об этом информирует сайт британского правительства.

"Кредит Великобритании в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины, что позволит украинцам инвестировать в ключевое оборудование для поддержки их усилий против России, такое как противовоздушная оборона, артиллерия и более широкая техническая поддержка. Эта помощь является дополнительной к существующей военной помощи Украине в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов в год, которую Премьер-министр подтвердил в течение первой недели своего пребывания в должности", - говорится в сообщении.

Новые 2,26 млрд фунтов стерлингов - это вклад в схему G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans to Ukraine, в рамках которой 50 млрд долларов от стран G7 будет предоставлено Украине для ее военных, бюджетных и восстановительных нужд.

Ранее Великобритания объявила о новом пакете помощи Украине на более 780 млн долларов.

По теме
yellow-arrow
Ночью украинская ПВО сбила 42 российских дрона - Воздушные силы
yellow-arrow
На войне с РФ погиб бывший футболист ПФК Сумы
yellow-arrow
Минус 1350 оккупантов и более 30 артсистем. Генштаб обновил потери врага в войне
Украина Великобритания война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
gov.uk
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости