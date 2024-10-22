Британия предоставит Украине почти 3 млрд долларов за счет замороженных активов РФ
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Великобритания предоставит Украине кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов (около $2,93 млрд). Он будет погашен за счет доходов от замороженных активов РФ. Об этом информирует сайт британского правительства.
"Кредит Великобритании в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины, что позволит украинцам инвестировать в ключевое оборудование для поддержки их усилий против России, такое как противовоздушная оборона, артиллерия и более широкая техническая поддержка. Эта помощь является дополнительной к существующей военной помощи Украине в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов в год, которую Премьер-министр подтвердил в течение первой недели своего пребывания в должности", - говорится в сообщении.
Новые 2,26 млрд фунтов стерлингов - это вклад в схему G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans to Ukraine, в рамках которой 50 млрд долларов от стран G7 будет предоставлено Украине для ее военных, бюджетных и восстановительных нужд.
Ранее Великобритания объявила о новом пакете помощи Украине на более 780 млн долларов.
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