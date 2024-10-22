Ночью украинская ПВО сбила 42 российских дрона - Воздушные силы
42/60
Скриншот з відео
В ночь на 22 октября 2024 года враг нанес удар по Украине ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа.
В течение ночи в воздушном пространстве Украины обнаружено 60 вражеских беспилотников противника (районы пусков: Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск - рф.)
Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Подтверждено сбитие 42 дронов в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях.
Большинство "шахедов" сбито на Сумщине. К сожалению, в результате атаки, в регионе есть погибшие и пострадавшие, выражаем соболезнования родным.
Кроме того, 10 российских беспилотников локально потеряно. Один БпЛА улетел в Беларусь, еще три - обратно в Россию. Еще один дрон в воздушном пространстве Украины.
Популярное сейчас
- Не Джокович. Рафаэль Надаль назвал самого сложного соперника в карьере
- В Судане сбили военно-транспортный самолет с россиянами на борту. ВИДЕО
- Триумф Карпат в дерби Львова. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Зеленский рассказал, при каких условиях Киев согласится на переговоры с Россией
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев