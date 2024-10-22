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Ночью украинская ПВО сбила 42 российских дрона - Воздушные силы

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Ночью украинская ПВО сбила 42 российских дрона - Воздушные силы

Скриншот з відео

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В ночь на 22 октября 2024 года враг нанес удар по Украине ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа.

В течение ночи в воздушном пространстве Украины обнаружено 60 вражеских беспилотников противника (районы пусков: Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск - рф.)

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Подтверждено сбитие 42 дронов в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях.

Большинство "шахедов" сбито на Сумщине. К сожалению, в результате атаки, в регионе есть погибшие и пострадавшие, выражаем соболезнования родным.

Кроме того, 10 российских беспилотников локально потеряно. Один БпЛА улетел в Беларусь, еще три - обратно в Россию. Еще один дрон в воздушном пространстве Украины.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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