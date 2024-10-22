Зозуля: У нас с Коноплянкой агентская компания с человеческим лицом. Мы ни с кого ни копейки лишней не взяли

Бывший нападающий "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля рассказал о созданной со своим бывшим партнером на футбольном поле Евгением Коноплянкой агентской компании.

"Я и Коноплянка, как футболисты, которые относительно недавно завершили карьеры и много сталкивались с разными агентами, видели, какие и у кого есть пробелы, тем более, в Украине.

Наблюдали, по каким стратегиям работают агенты, какое у них видение процесса, поэтому решили с Женей несколько изменить, добавить того, чего нам не хватало от наших агентов во времена нашей карьеры футболистов.

У нас компания с "человеческим лицом"? Да, это стопроцентно. Можете спросить у футболистов, с которыми мы работаем, мы ни с кого ни копейки лишней не взяли.

И я, и Женя не раз обжигались с агентами, прекрасно знаем, как они могут красиво рассказывать и заговаривать зубы родителям. Стремимся сломать эту систему и предложить конкуренцию на рынке.

Наше агентство уже начинают опасаться конкуренты, поэтому считаю, что мы на правильном пути. У нас уже за два месяца работы есть 40 футболистов, за одно трансферное окно мы осуществили более 15 переходов.

Некоторые агенты не могут похвастаться такими результатами и после 5 лет работы. Как по мне, то это феноменальные цифры для начала, тем более, что я анализировал, как работают другие агентства и их показатели, некоторые работают уже по 10 лет, за первые пять из которых, они не показывали таких результатов, имея лишь двух футболистов. Другие работают 15 лет и до сих пор не имеют даже 40 футболистов.

Название компании? Talented Birds. "Талантливые Птички", если по-украински. Зозуля - птичка, Коноплянка - также, поэтому так", - сказал Зозуля в интервью УФ.