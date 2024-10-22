Когда-то Украина снова будет говорить с Россией - министр обороны Франции о Плане победы

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прокомментировал план победы президента Владимира Зеленского. Он подчеркнул важность рассмотрения вопроса размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины.

Об этом Лекорню сказал в интервью TFI.

"Прекращение огня для Киева поднимает вопрос об обычных средствах сдерживания, чтобы помешать дальнейшей российской агрессии, и это вопрос, который нужно решать сейчас.

Сложность момента, в котором мы находимся, заключается в том, что мы должны принять баланс сил. Когда-то Украина снова будет говорить с Россией.

У нас были дебаты об учениях... То, что происходит с Северной Кореей, возможно, является поворотным моментом. Очевидно, что отношения и взаимозависимости с Пхеньяном, который поставляет оружие в течение многих месяцев, а также с Тегераном, интернационализируют эту напряженность в сфере безопасности", - отметил министр.