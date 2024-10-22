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Когда-то Украина снова будет говорить с Россией - министр обороны Франции о Плане победы

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Речь зашла о балансе сил

Когда-то Украина снова будет говорить с Россией - министр обороны Франции о Плане победы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прокомментировал план победы президента Владимира Зеленского. Он подчеркнул важность рассмотрения вопроса размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины.

Об этом Лекорню сказал в интервью TFI.

"Прекращение огня для Киева поднимает вопрос об обычных средствах сдерживания, чтобы помешать дальнейшей российской агрессии, и это вопрос, который нужно решать сейчас.

Сложность момента, в котором мы находимся, заключается в том, что мы должны принять баланс сил. Когда-то Украина снова будет говорить с Россией.

У нас были дебаты об учениях... То, что происходит с Северной Кореей, возможно, является поворотным моментом. Очевидно, что отношения и взаимозависимости с Пхеньяном, который поставляет оружие в течение многих месяцев, а также с Тегераном, интернационализируют эту напряженность в сфере безопасности", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что Украина может стать членом НАТО по «западногерманскому» принципу. В статье FT рассматривалась возможность применения для Украины так называемого «западногерманского сценария», который предусматривает вступление в НАТО с действием статьи 5 на подконтрольные Киеву территории.

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Источник:
tf1info
Опубликовал: Александр Бураков
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