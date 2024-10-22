Когда-то Украина снова будет говорить с Россией - министр обороны Франции о Плане победы
Речь зашла о балансе сил
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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прокомментировал план победы президента Владимира Зеленского. Он подчеркнул важность рассмотрения вопроса размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины.
Об этом Лекорню сказал в интервью TFI.
"Прекращение огня для Киева поднимает вопрос об обычных средствах сдерживания, чтобы помешать дальнейшей российской агрессии, и это вопрос, который нужно решать сейчас.
Сложность момента, в котором мы находимся, заключается в том, что мы должны принять баланс сил. Когда-то Украина снова будет говорить с Россией.
У нас были дебаты об учениях... То, что происходит с Северной Кореей, возможно, является поворотным моментом. Очевидно, что отношения и взаимозависимости с Пхеньяном, который поставляет оружие в течение многих месяцев, а также с Тегераном, интернационализируют эту напряженность в сфере безопасности", - отметил министр.
Ранее сообщалось, что Украина может стать членом НАТО по «западногерманскому» принципу. В статье FT рассматривалась возможность применения для Украины так называемого «западногерманского сценария», который предусматривает вступление в НАТО с действием статьи 5 на подконтрольные Киеву территории.
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