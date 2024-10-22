Зозуля: Если футболист действительно качественный, то он должен играть несмотря на то, кто является его агентом

Бывший нападающий "Днепра" и сборной Украины, а ныне футбольный агент Роман Зозуля высказался относительно слухов, что футболиста могут не вызвать в национальную команду, если у него нет подходящего представителя.

- Мне кажется, что это больше миф, который просто агенты используют в свою пользу. Они потом звонят родителям и говорят: "Если хотите, чтобы ваш сын играл в юношеской или молодежной сборной, то нужно подписывать контракт именно со мной", а родители верят в это.

Некоторые агенты узнают, кого будут вызывать в сборную заранее, даже до того, как списки обнародуют и они также этим пользуются. Лично для меня это нонсенс, если футболист действительно качественный, то он должен играть несмотря на то, кто является его агентом.

- Это новая схема нашего времени или продолжение, так сказать, предыдущих коррупционных традиций?

- Раньше такого вообще не было! Ко мне лично никто не подходил и не говорил: "Ты не будешь играть, если не подпишешь контракт с кем-то", а сейчас это в каждом клубе.

Нам даже наоборот Игорь Михайлович Суркис говорил: "Вам агенты не нужны, я буду вам сам помогать, если вас что-то не устраивает" и так далее.

Сегодня в юношеских командах просто говорят: "Вы не будете получать игровое время, пока не подпишете с агентом договор", вот они [недобросовестные агенты] берут количеством и ждут, пока кто-то выстрелит. Это говорят непосредственно тренеры, директора, поэтому игроку просто не остается к кому идти жаловаться. Один мой парень не подписал так контракт, пришлось полгода просто по кругу бегать и носить фишки, ему не разрешали тренироваться. Как молодой парень может выдержать полгода такого ментального давления?

- Как с ним разрешилась ситуация?

- Мы ему нашли команду еще давно. Я тогда с ним и с мамой разговаривал каждый день, успокаивал. Сейчас он стабильно играет, получает даже большую заработную плату, все ему нравится. И мне хочется с ним работать, потому что у него есть характер. Далеко не каждый смог бы такое полгода выдержать, тем более, что он был основным игроком, готовился под первую команду.

Он мне сам позвонил еще зимой, когда мы еще даже не работали, только анализировали рынок, попросился к нам. Я пообщался с тренерами, посмотрел его игры, парень действительно качественный игрок. Мы нашли ему три варианта, он выбрал тот, что ему больше всего понравился. Самое печальное то, что журналисты знают, что у нас такое происходит, но молчат, - сказал Зозуля.