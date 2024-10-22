Степаненко: У нас есть долг перед нашей страной. Стараемся делать все возможное, потому что наш народ много борется 

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал английским журналистам о войне в Украине в преддверии матча с лондонским "Арсеналом" в рамках Лиги чемпионов.

"В 5 утра я услышал звуки взрывов. Я проснулся и начал читать новости, мы поняли, что началась война.

Мы с семьей немедленно отправились в подвал нашего дома. У нас была еда, вода и лекарства, поэтому мы оставались там три дня.

Если задуматься о ситуации, то устаешь и порой не можешь выступить в полную силу.

Моя семья живет за границей, и поэтому последний раз мы были вместе в августе. Быть так долго вдали от семьи — это нехорошо для отца, для мужа.

Это тяжело и физически, и морально, потому что у тебя нет достаточно времени на восстановление. Поездки такие длинные, ты сидишь в автобусе, ты не можешь провести некоторые процедуры, которые обычно делают команды за это время.

Мы справляемся с этой обстановкой, потому что играем в таких условиях уже два с половиной года, но, честно говоря, это тяжело и физически, и морально.

Однажды мы играли в Днепре. Это примерно в 250 км от места боевых действий, так что российским ракетам легко туда добраться.

Мы играли шесть часов. Мы начали в 3 часа дня и закончили в 9 вечера. У нас было три или четыре будильника.

Это сложно, потому что тебя отправляют в подвал — разминаешься раз, два, три — и можешь потерять мотивацию к игре. Иногда сидишь там все вместе — другая команда, судьи — и просто понимаешь, что в конце концов дело не в футболе.

У нас есть долг перед нашей страной. Мы стараемся конкурировать, делать все возможное, потому что наш народ много борется.

Ты понимаешь, что в любой момент может случиться что-то плохое. Это чувство всегда внутри тебя.

Так что люди, которые живут в мире, иногда не понимают, что такое война. Они видят ее по телевизору, слышат новости, но не осознают этих чувств — гнева, горя.

Многие люди моего возраста сейчас служат в армии, они защищают страну, оставив свои семьи и детей.

Мы понимаем это, и именно поэтому нам выпала честь играть в футбол. Мы можем представлять нашу страну в Европе и мире. Мы можем послать сообщение и размахивать нашим флагом", - рассказал Степаненко в интервью Standard Sport.