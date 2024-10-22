Палкин: Очень грустно видеть, как себя ведет Тимощук
Лаконичная реплика
shakhtar.com
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился своим мнением относительно экс-капитана "горняков" Анатолия Тимощука, который в настоящее время он работает помощником тренера в российском "Зените" во время полномасштабной войны с Украиной.
"Очень грустно видеть, как он себя ведет. Больше ничего о нем говорить не хочу", - кратко ответил Палкин.
Ранее Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола лишил Тимощука тренерской лицензии и всех наград, которые он получил в период карьеры в украинском футболе.
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Источник:Spox
Опубликовал: Александр Бураков
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SerhiiP (Одесса)
22.10.2024 в 13:58
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