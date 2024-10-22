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Палкин: Очень грустно видеть, как себя ведет Тимощук

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Лаконичная реплика

Палкин: Очень грустно видеть, как себя ведет Тимощук

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился своим мнением относительно экс-капитана "горняков" Анатолия Тимощука, который в настоящее время он работает помощником тренера в российском "Зените" во время полномасштабной войны с Украиной.

"Очень грустно видеть, как он себя ведет. Больше ничего о нем говорить не хочу", - кратко ответил Палкин.

Ранее Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола лишил Тимощука тренерской лицензии и всех наград, которые он получил в период карьеры в украинском футболе.

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Украина Анатолий Тимощук Сергей Палкин Шахтер (Донецк) война с россией
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Источник:
Spox
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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SerhiiP (Одесса)
22.10.2024 в 13:58
Гониво. Тимощук никак себя не ведёт, а просто работает, как и работал. Спорт вне политики. Какое отношение к этой никем не признанной войне имеет Тимощук, "Зенит", российские футболисты?
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Комментарии 2
SerhiiP (Одесса)
22.10.2024 в 13:58
Гониво. Тимощук никак себя не ведёт, а просто работает, как и работал. Спорт вне политики. Какое отношение к этой никем не признанной войне имеет Тимощук, "Зенит", российские футболисты?
Ответить
0
1
Nevermore (Донецк)
22.10.2024 в 14:20
дебил?
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1
0

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