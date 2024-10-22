Палкин: Очень грустно видеть, как себя ведет Тимощук

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился своим мнением относительно экс-капитана "горняков" Анатолия Тимощука, который в настоящее время он работает помощником тренера в российском "Зените" во время полномасштабной войны с Украиной.

"Очень грустно видеть, как он себя ведет. Больше ничего о нем говорить не хочу", - кратко ответил Палкин.

Ранее Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола лишил Тимощука тренерской лицензии и всех наград, которые он получил в период карьеры в украинском футболе.