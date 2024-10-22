Европарламент одобрил кредит на 35 миллиардов евро для Украины

Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине исключительный кредит в размере до EUR35 млрд в качестве вклада в инициативы стран "Большой семерки" (G7) с последующим погашением за счет непредвиденных доходов от замороженных российских активов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В голосовании приняли участие 635 депутатов, из которых 518 проголосовали "за", 56 - "против", 61 воздержался.

"Этим голосованием мы посылаем мощный сигнал - что мы используем доходы от российских замороженных активов на поддержку Украины и Россия как страна-агрессор должна заплатить - и заплатит", - заявила президент Европарламента Роберта Метсола.

Займ предоставляется под условие, что Украина будет придерживаться демократических стандартов. Конкретные политические условия будут зафиксированы в дополнительном Меморандуме о взаимопонимании.

Новый кредит не имеет целевого назначения, что позволяет Украине распределять средства по своему усмотрению. Системы управления и контроля, изложенные в Плане Украины, наряду с конкретными мерами по предотвращению мошенничества и других нарушений, также будут применяться к кредиту. Новые средства будут предоставлены до конца 2024 года и выплачены до конца 2025 года.

Утром 22 октября Великобритания официального объявила свою долю взноса в рамках кредита "семерки" - почти 3 млрд долларов.