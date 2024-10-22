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"Вбросы в медиа неслучайны". Зеленский оценил идею вступления Украины в НАТО без оккупированных территорий

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"Все зависит от общества Украины" (с)

"Вбросы в медиа неслучайны". Зеленский оценил идею вступления Украины в НАТО без оккупированных территорий

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина не обсуждает возможность получения членства в НАТО в обмен на временно оккупированные Россией территории нашего государства. Однако периодические "вбросы" на эту тему в западных медиа могут свидетельствовать о том, что у отдельных партнеров такие мысли могут быть.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

"Мы не обсуждаем это. Но считаю, что эти вбросы в медиа не случайны. Видимо, такие мысли у некоторых партнеров могут быть. Поэтому, напрямую они не коммуницируют это со мной, эти вопросы. Но через медиа, разумеется, проверяют его градус. Думаю, здесь все зависит от общества Украины.

Лучше всего - это НАТО. Во время войны - приглашение, абсолютно открытое, с сильной позицией в любом формате дипломатии. Это приглашение, я считаю, не зависит от мнения России. Когда в этом будут уверены и еще некоторые партнеры - что они сильнее, чем Россия, тогда у нас все будет в этом смысле позитивно.

Все понимают, что какой бы путь у нас ни был, юридически никто признавать оккупированные территории территориями других государств не будет. Второе, почему я подчеркиваю приглашение? Потому, что оно дается стране в международно признанных границах. И это для меня принципиальная вещь: получить приглашение во время войны. Я считаю, что это сильная часть пакета, который мы предлагаем. Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась. А уже какое вступление, как оно будет происходить, сколько - это следующий шаг, дипломатия. Могут быть разные форматы", - отметил глава государства.

Ранее французская газета Le Monde сообщала, что США не против пригласить Украину в НАТО. Как пишут журналисты, процесс этого могут начать в случае победы вице-президента Камалы Харрис на выборах в ноябре.

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Источник:
УНІАН
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
22.10.2024 в 16:07
Что со страной сделали, сволочи
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
22.10.2024 в 16:07
Что со страной сделали, сволочи
Ответить
0
0

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