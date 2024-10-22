"Вбросы в медиа неслучайны". Зеленский оценил идею вступления Украины в НАТО без оккупированных территорий
"Все зависит от общества Украины" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Украина не обсуждает возможность получения членства в НАТО в обмен на временно оккупированные Россией территории нашего государства. Однако периодические "вбросы" на эту тему в западных медиа могут свидетельствовать о том, что у отдельных партнеров такие мысли могут быть.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
"Мы не обсуждаем это. Но считаю, что эти вбросы в медиа не случайны. Видимо, такие мысли у некоторых партнеров могут быть. Поэтому, напрямую они не коммуницируют это со мной, эти вопросы. Но через медиа, разумеется, проверяют его градус. Думаю, здесь все зависит от общества Украины.
Лучше всего - это НАТО. Во время войны - приглашение, абсолютно открытое, с сильной позицией в любом формате дипломатии. Это приглашение, я считаю, не зависит от мнения России. Когда в этом будут уверены и еще некоторые партнеры - что они сильнее, чем Россия, тогда у нас все будет в этом смысле позитивно.
Все понимают, что какой бы путь у нас ни был, юридически никто признавать оккупированные территории территориями других государств не будет. Второе, почему я подчеркиваю приглашение? Потому, что оно дается стране в международно признанных границах. И это для меня принципиальная вещь: получить приглашение во время войны. Я считаю, что это сильная часть пакета, который мы предлагаем. Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась. А уже какое вступление, как оно будет происходить, сколько - это следующий шаг, дипломатия. Могут быть разные форматы", - отметил глава государства.
Ранее французская газета Le Monde сообщала, что США не против пригласить Украину в НАТО. Как пишут журналисты, процесс этого могут начать в случае победы вице-президента Камалы Харрис на выборах в ноябре.
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