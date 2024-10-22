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Зеленский заявил, что не собирается менять Буданова и Умерова

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Зеленский заявил, что не собирается менять Буданова и Умерова

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский отрицает, что собирается уволить главу ГУР МО Кирилла Буданова.

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Об этом он сказал во время встречи с журналистами, передает Радио Свобода.

"Я не собирался это делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса", - сказал глава государства.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что руководителя ГУР МО Кирилла Буданова могут уволить с должности.

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